VehiclePro penový čistič Klear!Foam RM 892, 10l
VehiclePro Klear!Foam RM 892: veľmi dobrá penivosť. Vysoká schopnosť odstraňovania špiny, ľahko sa oplachuje, dobre sa znáša s prostriedkami na podporu sušenia a voskami. Spĺňa podmienky VDA a je šetrný k laku.
Pri použití v systémoch umývania vozidiel naša aktívna pena VehiclePro Klear! Foam RM 892 presviedča najvyšším výťažkom, najnižším dávkovaním a veľmi dobrými výsledkami čistenia. Vysoko koncentrovaný penový čistič spoľahlivo odstraňuje olej, mastnotu a minerálne nečistoty a zároveň zvyšuje kĺzavé vlastnosti kefiek – pre obzvlášť šetrné čistenie osobných a úžitkových vozidiel. Okrem toho vytvára stabilný a ľahko oplachovateľný penový koberec s vysokou nosnosťou nečistôt a pripravuje dokonalý výsledok sušenia pomocou hydrofóbneho efektu. Klear!Foam RM 892 môže byť tiež použitá ako penová stena alebo ako kefový šampón, ak je dávkovanie upravené. Obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú biologicky odbúrateľné v súlade s OECD, a preto sú šetrné k životnému prostrediu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|10
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|10
|Hmotnosť (kg)
|10,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|287 x 150 x 329
Vlastnosti
- Šampón s intenzívnou penou na umývanie osobných vozidiel s kefami
- Odstraňuje jednoducho oleje, mastnoty a nečistoty s obsahom minerálov
- Podporuje kĺzavosť kief, a tým chráni povrch vozidla
- Vytvára stabilnú efektívnu penu
- Poskytuje dokonalý výsledok sušenia vďaka hydrofóbnemu účinku
- Špeciálny obsah podporuje trvalú ochranu povrchu vozidla
- Vysoká koncentrácia
- Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
Oblasti využitia
- Autá
- Umývanie úžitkových vozidiel