VehiclePro penový leštič RM 837, 20l
Penový leštič s extraktom z lotosového kvetu pre jasne viditeľný, lesklý a dlhotrvajúci konzervačný prostriedok s opravným účinkom a trvalou ochranou laku pred vplyvmi prostredia.
Dlhodobý konzervačný prostriedok VehiclePro Klear!Foam Polish - penový leštič RM 837 od spoločnosti Kärcher, špeciálne vyvinutý pre umývacie systémy automobilov s programovou možnosťou „Foam Polish“. Vysoko účinný ošetrujúci prostriedok s extraktom z lotosového kvetu a opravným účinkom vytvára vysoko lesklý povrch a zároveň účinne chráni lak pred nečistotami z vozovky, zvyškami hmyzu, kyslými dažďami, posypovou soľou a inými vplyvmi prostredia, ktoré poškodzujú lak. Spoľahlivo funguje pri všetkých tvrdostiach vody a konzervuje bez medzisušenia až 6 po sebe nasledujúcich umývaní vozidiel bez zanechávania zvyškov na sklenených povrchoch alebo zalepenia umývacích kief a trysiek systému. VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 je v súlade s VDA, obsahuje iba povrchovo aktívne látky, ktoré sú biologicky odbúrateľné v súlade s EHS 648/2004 a neobsahuje minerálne oleje ani minerálne uhľovodíky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|20,8
Vlastnosti
- Konzervačný vosk s leskom a dlhodobým účinkom pre linky na umývanie áut s programom „penové leštenie"
- Vytvára perfektný a žiariaci vysoký lesk
- Účinne chráni lak pred pouličnou špinou, kyslým dažďom, hmyzom, posypovou soľou v zime a inými vplyvmi životného prostredia
- Konzervuje až na 6 týždňov
- Konzervácia bez priebežného sušenia
- Účinný pri všetkých tvrdostiach vody
- Na oknách vozidiel nezanecháva žiadne stopy.
- Nelepí umývacie kefy a trysky
- Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Neobsahuje NTA
- Neobsahuje minerálne oleje a minerálne uhľovodíky
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H315 Dráždi kožu.
- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P280a Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
- Osobné vozidlá