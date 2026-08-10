VehiclePro penový leštič RM 837, 20l

Penový leštič s extraktom z lotosového kvetu pre jasne viditeľný, lesklý a dlhotrvajúci konzervačný prostriedok s opravným účinkom a trvalou ochranou laku pred vplyvmi prostredia.

Dlhodobý konzervačný prostriedok VehiclePro Klear!Foam Polish - penový leštič RM 837 od spoločnosti Kärcher, špeciálne vyvinutý pre umývacie systémy automobilov s programovou možnosťou „Foam Polish“. Vysoko účinný ošetrujúci prostriedok s extraktom z lotosového kvetu a opravným účinkom vytvára vysoko lesklý povrch a zároveň účinne chráni lak pred nečistotami z vozovky, zvyškami hmyzu, kyslými dažďami, posypovou soľou a inými vplyvmi prostredia, ktoré poškodzujú lak. Spoľahlivo funguje pri všetkých tvrdostiach vody a konzervuje bez medzisušenia až 6 po sebe nasledujúcich umývaní vozidiel bez zanechávania zvyškov na sklenených povrchoch alebo zalepenia umývacích kief a trysiek systému. VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 je v súlade s VDA, obsahuje iba povrchovo aktívne látky, ktoré sú biologicky odbúrateľné v súlade s EHS 648/2004 a neobsahuje minerálne oleje ani minerálne uhľovodíky.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 20,8
Vlastnosti
  • Konzervačný vosk s leskom a dlhodobým účinkom pre linky na umývanie áut s programom „penové leštenie"
  • Vytvára perfektný a žiariaci vysoký lesk
  • Účinne chráni lak pred pouličnou špinou, kyslým dažďom, hmyzom, posypovou soľou v zime a inými vplyvmi životného prostredia
  • Konzervuje až na 6 týždňov
  • Konzervácia bez priebežného sušenia
  • Účinný pri všetkých tvrdostiach vody
  • Na oknách vozidiel nezanecháva žiadne stopy.
  • Nelepí umývacie kefy a trysky
  • Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
  • Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
  • Neobsahuje NTA
  • Neobsahuje minerálne oleje a minerálne uhľovodíky
VehiclePro penový leštič RM 837, 20l
VehiclePro penový leštič RM 837, 20l
VehiclePro penový leštič RM 837, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H315 Dráždi kožu.
  • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
  • P280a Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
  • Osobné vozidlá
Príslušenstvo