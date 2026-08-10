VehiclePro prostriedok na predumytie RM 803 Classic, 200l
VehiclePro Prewash RM 803 Classic** 200l : Aktívny, jemný vysokotlakový predčistiaci prostriedok. Urýchľuje zmäkčovanie a odstraňovanie olejov a tukov, ako aj zvyškov hmyzu.
Rýchlo pôsobiaci a šetrný VehiclePro PreWash RM 803 Classic** 200l na použitie v umývacích systémoch vozidiel a na samoobslužných umývacích staniciach. Výkonný predčistiaci prostriedok je možné použiť pre osobné aj úžitkové vozidlá a je účinný v akomkoľvek teplotnom rozsahu. Je to preto, že napáda mastnotu, olej, hmyz a nečistoty spôsobené emisiami tým, že sa nečistoty rozširujú, čo zase uvoľňuje nečistoty a výrazne zlepšuje výsledok čistenia následných krokov čistenia, bez ohľadu na to, aká tvrdá alebo mäkká je voda. Povrchovo aktívne látky vo vzorci sú biologicky odbúrateľné podľa vymedzenia v EHS 648/2004. RM 803 tiež rýchlo oddeľuje olej a vodu v odlučovači oleja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|200
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|12
|Hmotnosť (kg)
|212
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|222,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|580 x 580 x 970
Vlastnosti
- Účinný prednástrekový prostriedok na predumytie osobných a úžitkových vozidiel
- Nechá napučať nečistoty od mastnoty, oleja, emisií a hmyzu, následne ich spoľahlivo rozpúšťa
- Výsledok čistenia nasledujúcich čistiacich krokov sa tým podstatne zlepší
- Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
- Rýchly účinok
- Šetrný k materiálu
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/50 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Manuálne umývacie zariadenie RBS 6012
- Manuálne umývacie zariadenie RBS 6014
- Prietokový ohrievač HWE 13/21-42kW
- Prietokový ohrievač HWE 860
- Umývacia linka pre osobné automobily CW 3 Klean!Star
- Umývacia linka pre osobné automobily CW 5 Klean!Star iQ
- Umývacia linka pre úžitkové vozidlá TB
Oblasti využitia
- Odstraňovanie vosku z vozidiel
- Umývanie áut
- Umývanie vozidiel / motorov
- Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkolesové vozidlá