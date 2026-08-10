VehiclePro prostriedok na predumytie RM 803 Classic, 200l

VehiclePro Prewash RM 803 Classic** 200l : Aktívny, jemný vysokotlakový predčistiaci prostriedok. Urýchľuje zmäkčovanie a odstraňovanie olejov a tukov, ako aj zvyškov hmyzu.

Rýchlo pôsobiaci a šetrný VehiclePro PreWash RM 803 Classic** 200l na použitie v umývacích systémoch vozidiel a na samoobslužných umývacích staniciach. Výkonný predčistiaci prostriedok je možné použiť pre osobné aj úžitkové vozidlá a je účinný v akomkoľvek teplotnom rozsahu. Je to preto, že napáda mastnotu, olej, hmyz a nečistoty spôsobené emisiami tým, že sa nečistoty rozširujú, čo zase uvoľňuje nečistoty a výrazne zlepšuje výsledok čistenia následných krokov čistenia, bez ohľadu na to, aká tvrdá alebo mäkká je voda. Povrchovo aktívne látky vo vzorci sú biologicky odbúrateľné podľa vymedzenia v EHS 648/2004. RM 803 tiež rýchlo oddeľuje olej a vodu v odlučovači oleja.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 200
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 12
Hmotnosť (kg) 212
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 222,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 580 x 580 x 970
Vlastnosti
  • Účinný prednástrekový prostriedok na predumytie osobných a úžitkových vozidiel
  • Nechá napučať nečistoty od mastnoty, oleja, emisií a hmyzu, následne ich spoľahlivo rozpúšťa
  • Výsledok čistenia nasledujúcich čistiacich krokov sa tým podstatne zlepší
  • Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
  • Rýchly účinok
  • Šetrný k materiálu
  • Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Neobsahuje NTA
VehiclePro prostriedok na predumytie RM 803 Classic, 200l
VehiclePro prostriedok na predumytie RM 803 Classic, 200l
VehiclePro prostriedok na predumytie RM 803 Classic, 200l
VehiclePro prostriedok na predumytie RM 803 Classic, 200l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Odstraňovanie vosku z vozidiel
  • Umývanie áut
  • Umývanie vozidiel / motorov
  • Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkolesové vozidlá
Príslušenstvo