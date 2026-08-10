VehiclePro prostriedok na vysokotlakové umývanie RM 806 Classic, neobsahuje NTA, 20l

Koncentrát čistiaci prostriedok, so širokou škálou aplikácií na odstraňovanie najodolnejších zvyškov, ktoré zanechal olej, mastnota, hmyz a stromová miazga. Bez NTA.

Môže byť univerzálne použitý na umývanie automobilov, úžitkových vozidiel, bicyklov a motorov, výkonný vysokotlakový umývací prostriedok VehiclePro RM 806 na použitie na samoobslužných umývacích staniciach. Ultraúčinný vysokotlakový čistiaci prostriedok bez NTA rozpúšťa aj tie najodolnejšie zvyšky, ktoré zanechal olej, mastnota, blato, hmyz a stromová miazga. Rýchlo oddeľuje olej a vodu v odlučovači oleja, zatiaľ čo povrchovo aktívne látky, ktoré obsahuje a ktoré sú biologicky odbúrateľné v súlade s EHS 648/2004, pomáhajú zabezpečiť umývanie vozidiel šetrné k životnému prostrediu. Koncentrát z ponuky VehiclePro spoločnosti Kärcher navyše presviedča vysokou výťažnosťou až 60 automobilov na liter.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 23,4
Vlastnosti
  • Ultraúčinný vysokotlakový čistiaci prostriedok na umývanie vozidiel
  • Rozpúšťa aj najodolnejšie nečistoty od oleja, mastnoty, živice, ílu a hmyzu
  • Rýchly účinok
  • Mimoriadne úsporný
  • V odlučovači oleja rýchlo oddelí olej/vodu
  • Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
  • Neobsahuje NTA
VehiclePro prostriedok na vysokotlakové umývanie RM 806 Classic, neobsahuje NTA, 20l
VehiclePro prostriedok na vysokotlakové umývanie RM 806 Classic, neobsahuje NTA, 20l
VehiclePro prostriedok na vysokotlakové umývanie RM 806 Classic, neobsahuje NTA, 20l
VehiclePro prostriedok na vysokotlakové umývanie RM 806 Classic, neobsahuje NTA, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Prepravná oblasť a stroje
  • Umývanie vozidiel / motorov
  • Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkolesové vozidlá
Príslušenstvo