VehiclePro prostriedok na vysokotlakové umývanie RM 806 Classic, neobsahuje NTA, 200l
Koncentrát čistiaci prostriedok, so širokou škálou aplikácií na odstraňovanie najodolnejších zvyškov, ktoré zanechal olej, mastnota, hmyz a stromová miazga. Bez NTA.
Môže byť univerzálne použitý na umývanie automobilov, úžitkových vozidiel, bicyklov a motorov, výkonný vysokotlakový umývací prostriedok VehiclePro RM 806 na použitie na samoobslužných umývacích staniciach. Ultraúčinný vysokotlakový čistiaci prostriedok bez NTA rozpúšťa aj tie najodolnejšie zvyšky, ktoré zanechal olej, mastnota, blato, hmyz a stromová miazga. Rýchlo oddeľuje olej a vodu v odlučovači oleja, zatiaľ čo povrchovo aktívne látky, ktoré obsahuje a ktoré sú biologicky odbúrateľné v súlade s EHS 648/2004, pomáhajú zabezpečiť umývanie vozidiel šetrné k životnému prostrediu. Koncentrát z ponuky VehiclePro spoločnosti Kärcher navyše presviedča vysokou výťažnosťou až 60 automobilov na liter.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|200
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|13
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|235,8
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/50 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Prietokový ohrievač HWE 13/21-42kW
- Prietokový ohrievač HWE 860
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 G
Oblasti využitia
- Prepravná oblasť a stroje
- Umývanie vozidiel / motorov
- Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkolesové vozidlá