VehiclePro prostriedok na vysokotlakové umývanie RM 806 Classic, neobsahuje NTA, 200l

Koncentrát čistiaci prostriedok, so širokou škálou aplikácií na odstraňovanie najodolnejších zvyškov, ktoré zanechal olej, mastnota, hmyz a stromová miazga. Bez NTA.

Môže byť univerzálne použitý na umývanie automobilov, úžitkových vozidiel, bicyklov a motorov, výkonný vysokotlakový umývací prostriedok VehiclePro RM 806 na použitie na samoobslužných umývacích staniciach. Ultraúčinný vysokotlakový čistiaci prostriedok bez NTA rozpúšťa aj tie najodolnejšie zvyšky, ktoré zanechal olej, mastnota, blato, hmyz a stromová miazga. Rýchlo oddeľuje olej a vodu v odlučovači oleja, zatiaľ čo povrchovo aktívne látky, ktoré obsahuje a ktoré sú biologicky odbúrateľné v súlade s EHS 648/2004, pomáhajú zabezpečiť umývanie vozidiel šetrné k životnému prostrediu. Koncentrát z ponuky VehiclePro spoločnosti Kärcher navyše presviedča vysokou výťažnosťou až 60 automobilov na liter.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 200
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 235,8
VehiclePro prostriedok na vysokotlakové umývanie RM 806 Classic, neobsahuje NTA, 200l
VehiclePro prostriedok na vysokotlakové umývanie RM 806 Classic, neobsahuje NTA, 200l
VehiclePro prostriedok na vysokotlakové umývanie RM 806 Classic, neobsahuje NTA, 200l
VehiclePro prostriedok na vysokotlakové umývanie RM 806 Classic, neobsahuje NTA, 200l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Prepravná oblasť a stroje
  • Umývanie vozidiel / motorov
  • Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkolesové vozidlá
Príslušenstvo