VehiclePro sprejový vosk RM 821, 20l

Tekutý sprejový vosk na konzerváciu a lesklý povrch ošetruje celé vozidlo. Bez vplyvu na kvalitu vody poskytuje nepoškvrnenú povrchovú úpravu aj bez sušenia.

Perfektná voľba pre samoobslužné umývacie systémy, ktoré nemajú sušenie a pre použitie s vysokotlakovými čističmi: tekutý VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic. Účinný vosk je možné použiť so všetkými kvalitami vody a všetkými tvrdosťami vody – v kombinácii s osmózovou vodou umožňuje povrch bez škvŕn vyschnúť a vytvára zrkadlovo vysoký lesk. Lak na automobiloch, úžitkových vozidlách a bicykloch je spoľahlivo chránený pred vplyvmi prostredia až jeden mesiac. Sprejový vosk je v súlade s normou VDA, neobsahuje minerálne oleje a minerálne uhľovodíky a povrchovo aktívne látky, ktoré obsahuje, sú biologicky odbúrateľné v súlade s EHS 648/2004. S výťažnosťou až 120 úžitkových vozidiel na liter je používanie VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic tiež veľmi ekonomické.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 4
Hmotnosť (kg) 19,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 21,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 230 x 430
VehiclePro sprejový vosk RM 821, 20l
VehiclePro sprejový vosk RM 821, 20l
VehiclePro sprejový vosk RM 821, 20l
VehiclePro sprejový vosk RM 821, 20l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkolesové vozidlá
  • Osobné vozidlá
Príslušenstvo