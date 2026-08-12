Dezinfekčný čistič, RM 732, tekutý, 5l

Dezinfekčný čistič RM 732 kombinuje účinnosť čistiaceho prostriedku na odstraňovanie silných nečistôt s účinnosťou dezinfekčného prostriedku na boj proti mnohým patogénom.

Čistite a dezinfikujte v jednom kroku pomocou tekutého dezinfekčného čističa RM 732 Kärcher. Bez námahy zvláda oleje, tuky a minerálne nečistoty a zároveň funguje ako účinný baktericíd, ysticid a obmedzený virucid pre mnohé patogény, ako sú Escherichia coli, Candida albicans alebo koronavírus SARS-CoV-2. Vďaka tomu je RM 732 ideálny na použitie v potravinárskom priemysle, potravinárskom priemysle a ďalších oblastiach použitia až po zdravotnícky priemysel. RM 732 nezanecháva trvalý zápach, pretože neobsahuje aldehydy, fenoly, alkohol ani chlór a je možné ho ľahko používať rôznymi spôsobmi. Nie je možné ho používať len ako bežný sprej na čistenie povrchov, ale je možné ho nanášať aj na väčšie plochy pomocou čistiaceho prostriedku, postrekovača, sušičky alebo vysokotlakového čističa.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 10
Hmotnosť (kg) 5,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 192 x 145 x 248
Dezinfekčný čistič, RM 732, tekutý, 5l
Dezinfekčný čistič, RM 732, tekutý, 5l
Dezinfekčný čistič, RM 732, tekutý, 5l
Dezinfekčný čistič, RM 732, tekutý, 5l
Dezinfekčný čistič, RM 732, tekutý, 5l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Mliečna kuchyňa
  • Čistenie povrchov a dezinfekcia
  • Oblasť fitness a Wellness
  • Čistenie povrchov
  • Spoločenské miestnosti a ošetrovne
  • Sanitárna oblasť
Príslušenstvo