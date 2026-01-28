PressurePro aktívny čistič, alkalický RM 81 eco!efficiency, 2.5l

Univerzálny vysokotlakový čistiaci koncentrát na odstránenie odolných olejových, mastných a iných nečistôt. Formulácia eco!efficiency je hospodárna, efektívna a šetrná k prírode.

Univerzálny, vysoko koncentrovaný, zásaditý aktívny čistič PressurePro RM 81 eco!efficiency je vrcholom medzi našimi čistiacimi prostriedkami, pretože bol špeciálne vyvinutý spoločnosťou Kärcher pre použitie s vysokotlakovými čističmi s režimom eco!efficiency (hoci ho možno použiť aj so všetkými ostatnými čističmi HP). Tento výkonný vysokotlakový čistiaci koncentrát dosahuje svoj plný čistiaci výkon pri teplote vody iba 60 °C. Môže byť tiež použitý vo veľmi malých množstvách (od 0,2%), je veľmi ekologický a šetrný k materiálom - vrátane lakovaných povrchov. Vysoko koncentrované, ľahko separovateľné zloženie bez silikónu bez námahy odstraňuje odolnú kontamináciu olejom, mastnotou, bielkovinami, cukrom a minerálmi a je ideálne pre nespočetné aplikácie v potravinárskom, poľnohospodárskom a dopravnom priemysle. Dokáže čistiť povrchy, dopravníkové pásy, prepravky, nádrže, sudy a chladiarenské miestnosti v komerčných kuchyniach, mäsiarstvach a bitúnkoch rovnako efektívne ako poľnohospodárske stroje a iné vozidlá, motory, časti alebo kryty. Môže sa používať aj pri teplote do 150 °C v parnom stupni.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 2,5
Jednotka balenia (Kus(y)) 4
Hodnota pH 12,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Prepravná oblasť a stroje
  • Umývanie vozidiel / motorov
  • Čistenie dielcov
  • Odmasťovanie povrchov
  • Čistenie plachty
  • Čistenie podlahy a povrchov