PressurePro aktívny čistič, alkalický RM 81 eco!efficiency, 10l

Univerzálny vysokotlakový čistiaci koncentrát na odstránenie odolných olejových, mastných a iných nečistôt. Formulácia eco!efficiency je hospodárna, efektívna a šetrná k prírode.

Univerzálny, vysoko koncentrovaný, zásaditý aktívny čistič PressurePro RM 81 eco!efficiency je vrcholom medzi našimi čistiacimi prostriedkami, pretože bol špeciálne vyvinutý spoločnosťou Kärcher pre použitie s vysokotlakovými čističmi s režimom eco!efficiency (hoci ho možno použiť aj so všetkými ostatnými čističmi HP). Tento výkonný vysokotlakový čistiaci koncentrát dosahuje svoj plný čistiaci výkon pri teplote vody iba 60 °C. Môže byť tiež použitý vo veľmi malých množstvách (od 0,2%), je veľmi ekologický a šetrný k materiálom - vrátane lakovaných povrchov. Vysoko koncentrované, ľahko separovateľné zloženie bez silikónu bez námahy odstraňuje odolnú kontamináciu olejom, mastnotou, bielkovinami, cukrom a minerálmi a je ideálne pre nespočetné aplikácie v potravinárskom, poľnohospodárskom a dopravnom priemysle. Dokáže čistiť povrchy, dopravníkové pásy, prepravky, nádrže, sudy a chladiarenské miestnosti v komerčných kuchyniach, mäsiarstvach a bitúnkoch rovnako efektívne ako poľnohospodárske stroje a iné vozidlá, motory, časti alebo kryty. Môže sa používať aj pri teplote do 150 °C v parnom stupni.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 12
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,1
Vlastnosti
  • Efektívny ekologický prostriedok pre vysokotlakové čistenie
  • Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
  • Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
  • Jemný a ekologický
  • Príjemná, svieža vôňa
  • Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Neobsahuje NTA
  • Bez fosfátov
  • Neobsahuje silikón
PressurePro aktívny čistič, alkalický RM 81 eco!efficiency, 10l
PressurePro aktívny čistič, alkalický RM 81 eco!efficiency, 10l
PressurePro aktívny čistič, alkalický RM 81 eco!efficiency, 10l
PressurePro aktívny čistič, alkalický RM 81 eco!efficiency, 10l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Prepravná oblasť a stroje
  • Umývanie vozidiel / motorov
  • Čistenie dielcov
  • Odmasťovanie povrchov
  • Čistenie plachty
  • Čistenie podlahy a povrchov
Príslušenstvo