PressurePro aktívny čistič, kyslý RM 25, 10l

Kyslý základný čistiaci prostriedok na vysokotlakové čistenie sanitárnych zariadení. Odstraňuje usadeniny a povlaky spôsobené vodným kameňom, hrdzou, pivným a mliečnym kameňom ako aj mastnotou a bielkovinami. Veľmi dobre sa hodí pre čistenie vnútra potravinárskych nádrží.

Vďaka širokému spektru účinnosti sa kyslý aktívny čistič PressurePro RM 25 od spoločnosti Kärcher dá použiť v mnohých aplikáciách na dôkladné čistenie vysokotlakovými čističmi. Aktívny čistič bez námahy odstraňuje vodný kameň, hrdzu, usadeniny pivného kameňa a mliečneho kameňa, ako aj mastnotu a škvrny od albumínu. Je preto ideálny na čistenie interiéru nádrží v potravinárskom priemysle, na hĺbkové čistenie chladiarenských skladov a chladiarenských miestností, ako aj sanitárnych priestorov, ako sú bazény alebo verejné toalety v diaľničných odpočívadlách, na letiskách alebo železničných staniciach. Výkonná kombinácia rýchločistiacich povrchovo aktívnych látok, kyseliny fosforečnej a kyseliny chlorovodíkovej, ako aj účinná ochrana proti korózii na ochranu kovov, dôkladne a bezpečne čistí mliečne miestnosti a dojárne v poľnohospodárstve. Okrem toho môže byť PressurePro Active Cleaner RM 25 použitý vo veľmi malých množstvách, a preto znižuje náklady na materiál na čistenie.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 0,2
Hmotnosť (kg) 10,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 x 188 x 307
PressurePro aktívny čistič, kyslý RM 25, 10l
PressurePro aktívny čistič, kyslý RM 25, 10l
PressurePro aktívny čistič, kyslý RM 25, 10l
PressurePro aktívny čistič, kyslý RM 25, 10l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie sudov
  • Mliečna kuchyňa
  • Sanitárna oblasť
  • Potravinárska cisterna
Príslušenstvo