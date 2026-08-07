PressurePro aktívny čistič, kyslý RM 25, 20l

Kyslý základný čistiaci prostriedok na vysokotlakové čistenie sanitárnych zariadení. Odstraňuje usadeniny a povlaky spôsobené vodným kameňom, hrdzou, pivným a mliečnym kameňom ako aj mastnotou a bielkovinami. Veľmi dobre sa hodí pre čistenie vnútra potravinárskych nádrží.

Vďaka širokému spektru účinnosti sa kyslý aktívny čistič PressurePro RM 25 od spoločnosti Kärcher dá použiť v mnohých aplikáciách na dôkladné čistenie vysokotlakovými čističmi. Aktívny čistič bez námahy odstraňuje vodný kameň, hrdzu, usadeniny pivného kameňa a mliečneho kameňa, ako aj mastnotu a škvrny od albumínu. Je preto ideálny na čistenie interiéru nádrží v potravinárskom priemysle, na hĺbkové čistenie chladiarenských skladov a chladiarenských miestností, ako aj sanitárnych priestorov, ako sú bazény alebo verejné toalety v diaľničných odpočívadlách, na letiskách alebo železničných staniciach. Výkonná kombinácia rýchločistiacich povrchovo aktívnych látok, kyseliny fosforečnej a kyseliny chlorovodíkovej, ako aj účinná ochrana proti korózii na ochranu kovov, dôkladne a bezpečne čistí mliečne miestnosti a dojárne v poľnohospodárstve. Okrem toho môže byť PressurePro Active Cleaner RM 25 použitý vo veľmi malých množstvách, a preto znižuje náklady na materiál na čistenie.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hmotnosť (kg) 21,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 230 x 430
Vlastnosti
  • Efektívny prostriedok pre vysokotlakové čistenie
  • Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené vodným kameňom, hrdzou, mastnotou, bielkovinami a mliečnym kameňom
  • Šetrný k materiálu
  • Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
  • Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Neobsahuje NTA
PressurePro aktívny čistič, kyslý RM 25, 20l
PressurePro aktívny čistič, kyslý RM 25, 20l
PressurePro aktívny čistič, kyslý RM 25, 20l
PressurePro aktívny čistič, kyslý RM 25, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
  • Z 20 Obsahuje but-2-ín-1,4-diol. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie sudov
  • Mliečna kuchyňa
  • Sanitárna oblasť
  • Potravinárska cisterna
Príslušenstvo