PressurePro autošampón, prášok RM 22, 20kg

Intenzívny práškový šampón na silné znečistenia spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi. Vhodný na čistenie motora a umývanie auta. Neobsahuje NTA.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (kg) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 12,7
Hmotnosť (kg) 20
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 20,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 540 x 640 x 120
Vlastnosti
  • Efektívny práškový šampón pre vysokotlakové čistenie
  • Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
  • Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
  • Rýchly účinok
  • Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Bez fosfátov
  • Neobsahuje NTA
PressurePro autošampón, prášok RM 22, 20kg
PressurePro autošampón, prášok RM 22, 20kg
PressurePro autošampón, prášok RM 22, 20kg
PressurePro autošampón, prášok RM 22, 20kg
PressurePro autošampón, prášok RM 22, 20kg
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Prepravná oblasť a stroje
  • Umývanie vozidiel / motorov
  • Čistenie dielcov
  • Odmasťovanie povrchov