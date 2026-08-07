PressurePro čistič povrchov, kyslý RM 93 Agri, 10l

Kyslý čistič povrchov pre dojárne, mliečne komory a stajne. Odstraňuje najzažratejšie povlaky, ako je vodný kameň, minerály a hrdza. Inhibítory korózie zabránia poškodeniu zariadenia maštale

Hustá konzistencia nášho kyslého čističa povrchov PressurePro RM 93 Agri je špeciálne prispôsobená požiadavkám na čistenie dojární a mliekarní na farmách. Viskózny, čistič priľne k dojaciemu zariadeniu, rámom, spojom a trhlinám. Anorganické usadeniny, ako je vodný kameň, hrdza, mliečny kameň a močový kameň, sa odstraňujú bez námahy, znižuje sa riziko pošmyknutia zvierat pri chôdzi po stojacich povrchoch. RM 93 Agri je bezpečný pre použitie na nehrdzavejúcu oceľ, obklady a plasty – ideálne a pre zníženie potenciálnych patogénov striedajte s alkalickým penovým čističom PressurePro RM 91 Agri od spoločnosti Kärcher.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,4
Vlastnosti
  • Odstraňuje najodolnejšie anorganické usadeniny vodného kameňa, hrdze, minerálov a mliečneho kameňa
  • Plne biologicky odbúrateľný
  • Veľmi dobrá znášanlivosť materiálu, nenarúša povrchy z ocele, plastu, ušľachtilej ocele a dlažbu
  • Žiadny negatívny vplyv na hnojný kanál a zariadenia na bioplyn
PressurePro čistič povrchov, kyslý RM 93 Agri, 10l
PressurePro čistič povrchov, kyslý RM 93 Agri, 10l
PressurePro čistič povrchov, kyslý RM 93 Agri, 10l
PressurePro čistič povrchov, kyslý RM 93 Agri, 10l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Stajne, miesta určené na dojenie, mliečne komory
  • Čistenie podlahy a povrchov
  • Sanitárna oblasť
Príslušenstvo