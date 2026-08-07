PressurePro čistič solárnych zariadení RM 99, 10l

Vysoko účinný, šetrný a biologicky odbúrateľný čistič RM 99 Solar je určený na čistenie solárnych a fotovoltaických systémov, ako aj sklenených povrchov bez zvyškov a šmúh.

Účinný v extrémne nízkych dávkach (od 0,125%), cenovo dostupný, výkonný a perfektný pre systém Kärcher iSolar: Tlakový solárny čistič RM 99 sa môže pochváliť čistením všetkých solárnych a fotovoltaických systémov, ako aj sklenených povrchov bez zvyškov a šmúh. Čistič, ktorý je vhodný pre všetky úrovne tvrdosti vody, je vysoko účinný, šetrný a biologicky odbúrateľný. Bezpečne a spoľahlivo odstraňuje odolný vtáčí trus, peľ, sadze a prach. Inovatívne a veľmi šetrné zloženie solárneho čističa PressurePro RM 99 je vhodné aj pre hliníkové rámy a vytvára na povrchu rovnomerný, súvislý film, ktorý zabraňuje vzniku vápenných škvŕn a zlepšuje kĺzavé vlastnosti čistiacich kefiek – pre šetrné čistenie povrchu bez akéhokoľvek oplachovania.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Hodnota pH 9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,3
Vlastnosti
  • Získal ocenenie Pulire Innovation Award 2013
  • Na čistenie nepoddajných a mastných nečistôt
  • Zabraňuje tvorbe vodného kameňa pri všetkých stupňoch tvrdosti vody, aj bez použitie systémov na zmäkčovanie vody.
  • Sušenie bezo zvyškov a bez šmúh
  • Znižuje opätovné znečistenie
  • Bez poškodenia solárnych a fotovoltaických modulov, ako aj sklenených, plastových, eloxovaných a klasických hliníkových rámov.
  • Jemné ošetrovanie povrchov vďaka zlepšeniu klzných vlastností čistiacich kief
  • Testované DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
  • Vysoká výdatnosť
  • Nezávadný, možnosť vypúšťania do kanalizácie pripojenej k čističke komunálnych odpadových vôd.
  • Ľahko biologicky odbúrateľný (podľa smernice OECD)
PressurePro čistič solárnych zariadení RM 99, 10l
PressurePro čistič solárnych zariadení RM 99, 10l
PressurePro čistič solárnych zariadení RM 99, 10l
PressurePro čistič solárnych zariadení RM 99, 10l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Solárne a fotovoltické zariadenia
Príslušenstvo