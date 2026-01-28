PressurePro čistič solárnych zariadení RM 99, 20l

Vysoko účinný, šetrný a biologicky odbúrateľný čistič RM 99 Solar je určený na čistenie solárnych a fotovoltaických systémov, ako aj sklenených povrchov bez zvyškov a šmúh.

Účinný v extrémne nízkych dávkach (od 0,125%), cenovo dostupný, výkonný a perfektný pre systém Kärcher iSolar: Tlakový solárny čistič RM 99 sa môže pochváliť čistením všetkých solárnych a fotovoltaických systémov, ako aj sklenených povrchov bez zvyškov a šmúh. Čistič, ktorý je vhodný pre všetky úrovne tvrdosti vody, je vysoko účinný, šetrný a biologicky odbúrateľný. Bezpečne a spoľahlivo odstraňuje odolný vtáčí trus, peľ, sadze a prach. Inovatívne a veľmi šetrné zloženie solárneho čističa PressurePro RM 99 je vhodné aj pre hliníkové rámy a vytvára na povrchu rovnomerný, súvislý film, ktorý zabraňuje vzniku vápenných škvŕn a zlepšuje kĺzavé vlastnosti čistiacich kefiek – pre šetrné čistenie povrchu bez akéhokoľvek oplachovania.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Hodnota pH 9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 21,2
  • Solárne a fotovoltické zariadenia
