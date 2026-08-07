PressurePro horúci vosk RM 41, 10l

Prostriedok na konzerváciu a ošetrovanie laku s vysokým podielom karnaubského vosku. Vytvára vysoko lesklý povrch.

Náš PressurePro horúci vosk RM 41 vďaka svojmu kvalitnému zloženiu s vysokým podielom prírodného karnaubského vosku vytvára uzavretý, rozpustný a konzervačný voskový film. To zaisťuje nielen lesklé povrchy, ale poskytuje aj dlhodobú ochranu až 12 mesiacov všetkým kovovým častiam vozidiel a strojov všetkých druhov, ktorým hrozí korózia. Osobné a úžitkové vozidlá, poľnohospodárske stroje ako sú traktory, poľnohospodárske stroje, pluhy, prívesy alebo aj komunálne sypače pre zimné služby sú sprejovým voskom účinne chránené pred koróziou a poveternostnými vplyvmi. Prostriedok na ošetrovanie laku je ideálny aj ako zimná ochrana pre uskladnené a vyradené vozidlá. Účinne znižuje opätovnú kontamináciu a možno ho použiť ako ochranu proti korózii pri preprave strojov, ako aj na dočasné skladovanie kovových dielov. PressurePro horúci vosk RM 41 na použitie s vysokotlakovými čističmi je vysoko koncentrovaný, mimoriadne ekonomický a bez problémov sa dá použiť so všetkými tvrdosťami vody.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 5
Hmotnosť (kg) 9,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 x 188 x 307
PressurePro horúci vosk RM 41, 10l
PressurePro horúci vosk RM 41, 10l
PressurePro horúci vosk RM 41, 10l
PressurePro horúci vosk RM 41, 10l

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Prepravná oblasť a stroje
  • Konzervovanie vozidiel
  • Konzervovanie strojov a zariadení
Príslušenstvo