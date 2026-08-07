PressurePro horúci vosk RM 41, 10l
Prostriedok na konzerváciu a ošetrovanie laku s vysokým podielom karnaubského vosku. Vytvára vysoko lesklý povrch.
Náš PressurePro horúci vosk RM 41 vďaka svojmu kvalitnému zloženiu s vysokým podielom prírodného karnaubského vosku vytvára uzavretý, rozpustný a konzervačný voskový film. To zaisťuje nielen lesklé povrchy, ale poskytuje aj dlhodobú ochranu až 12 mesiacov všetkým kovovým častiam vozidiel a strojov všetkých druhov, ktorým hrozí korózia. Osobné a úžitkové vozidlá, poľnohospodárske stroje ako sú traktory, poľnohospodárske stroje, pluhy, prívesy alebo aj komunálne sypače pre zimné služby sú sprejovým voskom účinne chránené pred koróziou a poveternostnými vplyvmi. Prostriedok na ošetrovanie laku je ideálny aj ako zimná ochrana pre uskladnené a vyradené vozidlá. Účinne znižuje opätovnú kontamináciu a možno ho použiť ako ochranu proti korózii pri preprave strojov, ako aj na dočasné skladovanie kovových dielov. PressurePro horúci vosk RM 41 na použitie s vysokotlakovými čističmi je vysoko koncentrovaný, mimoriadne ekonomický a bez problémov sa dá použiť so všetkými tvrdosťami vody.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|10
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|5
|Hmotnosť (kg)
|9,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 188 x 307
Video
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/50 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Prietokový ohrievač HWE 13/21-42kW
- Prietokový ohrievač HWE 860
Oblasti využitia
- Prepravná oblasť a stroje
- Konzervovanie vozidiel
- Konzervovanie strojov a zariadení