PressurePro Natural aktívny čistič, alkalický RM 82N, 20l

Prírodný, alkalický aktívny čistič vyrobený z obnoviteľných surovín. Poskytuje extrémne silný čistiaci účinok, je vhodný na použitie vysokotlakovými čističmi so studenou aj horúcou vodou.

Všestranný prípravok na odstraňovanie olejov, tukov a organických látok pomocou vysokotlakových čističov – Natural Active Cleaner RM 82N od Kärcher. Alkalický čistič, ktorý sa nachádza na zozname zdrojov FiBL pre ekologickú výrobu v Nemecku, je vyrobený z viac ako 99 percent prírodných zložiek. Povrchovo aktívne látky v zložení pochádzajú z pšeničných otrúb, kukurice a iných prírodných zdrojov a sú úplne biologicky odbúrateľné. Či už v (ekologickom) poľnohospodárstve alebo v dopravnom priemysle, v potravinárskom priemysle, na staveniskách alebo v dielňach – všade tam, kde sa nachádzajú stroje, vozidlá, traktory, boxy, sudy, chladiarne, podlahy a dokonca aj plachty alebo dopravné pásy. Tento udržateľný a prírodný aktívny čistič zvládne túto úlohu s maximálnym čistiacim výkonom. Neobsahuje silikóny, vône a farbivá, ľahko sa oddeľuje a je mimoriadne šetrný k materiálom – dokonca aj ku kovom a lakovaným povrchom vďaka nekorozívnemu zloženiu. PressurePro Natural Active Cleaner, alkalický RM 82N poskytuje účinný čistiaci výkon aj pri nízkych teplotách vody a možno ho použiť aj s horúcovodnými vysokotlakovými čističmi do 90 °C.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 11
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,4
PressurePro Natural aktívny čistič, alkalický RM 82N, 20l
PressurePro Natural aktívny čistič, alkalický RM 82N, 20l
PressurePro Natural aktívny čistič, alkalický RM 82N, 20l

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Prepravná oblasť a stroje
  • Umývanie vozidiel / motorov
  • Čistenie dielcov
  • Odmasťovanie povrchov
  • Čistenie podlahy a povrchov