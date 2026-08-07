PressurePro odstraňovač vosku RM 36, 20l
Prostriedok na odstraňovanie konzervačnej vrstvy, šetrne k materiálu odstraňuje ochranný film a zvyšky mastnoty z lakovaných povrchov. Výborne sa aplikuje vysokotlakovým čističom.
Tlakový odstraňovač vosku RM 36 od spoločnosti Kärcher optimálne pripravuje povrchy na lakovanie, základný náter a náter. Čistiaci prostriedok na báze rozpúšťadiel spoľahlivo odstraňuje konzervačné prostriedky na báze vosku, ochranné voskové fólie, mastnotu, olej, mazivá, živicu, minerálnu kontamináciu a lepidlá aj pri nízkom dávkovaní. Tlakový odstraňovač vosku PressurePro RM 36 neobsahuje halogénované uhľovodíky, ľahko sa oplachuje a je ideálny na použitie s vysokotlakovými čističmi, vďaka čomu je ideálny na použitie v priemysle a obchode.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hmotnosť (kg)
|16
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|18,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|255 x 230 x 400
Vlastnosti
- Efektívny odstraňovač konzervačných vrstiev
- Rozpúšťa z povrchov filmy z ochranného vosku
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
- Šetrný k materiálu
- Bez halogénových uhľovodíkov
- Neobsahuje NTA
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
- H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
- P301 PO POŽITÍ:
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P331 Nevyvolávajte zvracanie.
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
- EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/50 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Prietokový ohrievač HWE 13/21-42kW
- Prietokový ohrievač HWE 860
Oblasti využitia
- Odstraňovanie vosku z vozidiel
- Čistenie dielcov
- Odmasťovanie povrchov
- Umývanie vozidiel / motorov