PressurePro odstraňovač vosku RM 36, 20l

Prostriedok na odstraňovanie konzervačnej vrstvy, šetrne k materiálu odstraňuje ochranný film a zvyšky mastnoty z lakovaných povrchov. Výborne sa aplikuje vysokotlakovým čističom.

Tlakový odstraňovač vosku RM 36 od spoločnosti Kärcher optimálne pripravuje povrchy na lakovanie, základný náter a náter. Čistiaci prostriedok na báze rozpúšťadiel spoľahlivo odstraňuje konzervačné prostriedky na báze vosku, ochranné voskové fólie, mastnotu, olej, mazivá, živicu, minerálnu kontamináciu a lepidlá aj pri nízkom dávkovaní. Tlakový odstraňovač vosku PressurePro RM 36 neobsahuje halogénované uhľovodíky, ľahko sa oplachuje a je ideálny na použitie s vysokotlakovými čističmi, vďaka čomu je ideálny na použitie v priemysle a obchode.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hmotnosť (kg) 16
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 18,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 255 x 230 x 400
Vlastnosti
  • Efektívny odstraňovač konzervačných vrstiev
  • Rozpúšťa z povrchov filmy z ochranného vosku
  • Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
  • Šetrný k materiálu
  • Bez halogénových uhľovodíkov
  • Neobsahuje NTA
PressurePro odstraňovač vosku RM 36, 20l
PressurePro odstraňovač vosku RM 36, 20l
PressurePro odstraňovač vosku RM 36, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P301 PO POŽITÍ:
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P331 Nevyvolávajte zvracanie.
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
  • EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Odstraňovanie vosku z vozidiel
  • Čistenie dielcov
  • Odmasťovanie povrchov
  • Umývanie vozidiel / motorov
Príslušenstvo