PressurePro odstraňovač zadymenia RM 33, 20l

Tekutý, maximálne intenzívny základný čistič na odstraňovanie extrémnych znečistení spôsobených olejom, mastnotou, dechtom, sadzou a dymom ako aj pripálených cukrových glazúr. Neobsahuje NTA

Vysoko koncentrovaný, obzvlášť vysoko výdatný, a preto mimoriadne ekonomický PressurePro odstraňovač zadymenia RM 33 predstavuje najsilnejšiu kombináciu čistiacich povrchovo aktívnych látok a komplexotvorných látok, ktoré Kärcher ponúka. Tento výkonný hĺbkový čistič, špeciálne navrhnutý tak, aby spĺňal prísne požiadavky potravinárskeho priemyslu a pekární, odstraňuje typické znečistenie od potravín prakticky zo všetkých povrchov, strojov, zariadení a náradia odolných voči zásadám. Dymová živica, bielkoviny, tuky a oleje, sadze a pripálené cukrové polevy sú úplne odstránené. Regálové vozíky, pekáče a pece, údiace systémy, stojany na grilovanie a opekanie, udiarenské komory, konvektomaty, chladiarne – zoznam možných aplikácií je takmer nekonečný. PressurePro odstraňovač zadymenia RM 33 je bez vôní a farbív a možno ho opláchnuť bez zanechania zvyškov

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 26,6
Vlastnosti
  • Efektívny prostriedok pre vysokotlakové čistenie
  • Rozpúšťa aj najodolnejšie nečistoty spôsobné olejom, mastnotou, dechtom, hrdzou a sadzami
  • Vhodný najmä pre znečistenia typické od potravín, ako je zadymenie, cukrové glazúry, mastnota..
  • Rýchly účinok
  • Vhodný na čistenie povrchov z keramiky a ušľachtilej ocele
  • Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Neobsahuje NTA
  • Bez fosfátov
PressurePro odstraňovač zadymenia RM 33, 20l
PressurePro odstraňovač zadymenia RM 33, 20l
PressurePro odstraňovač zadymenia RM 33, 20l
PressurePro odstraňovač zadymenia RM 33, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Zariadenia na údenie, stánky na grilovanie a pečenie
  • Veľké kuchyne
Príslušenstvo