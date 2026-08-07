PressurePro odstraňovač zadymenia RM 33, 200l

Tekutý, maximálne intenzívny základný čistič na odstraňovanie extrémnych znečistení spôsobených olejom, mastnotou, dechtom, sadzou a dymom ako aj pripálených cukrových glazúr. Neobsahuje NTA

Vysoko koncentrovaný, obzvlášť vysoko výdatný, a preto mimoriadne ekonomický PressurePro odstraňovač zadymenia RM 33 predstavuje najsilnejšiu kombináciu čistiacich povrchovo aktívnych látok a komplexotvorných látok, ktoré Kärcher ponúka. Tento výkonný hĺbkový čistič, špeciálne navrhnutý tak, aby spĺňal prísne požiadavky potravinárskeho priemyslu a pekární, odstraňuje typické znečistenie od potravín prakticky zo všetkých povrchov, strojov, zariadení a náradia odolných voči zásadám. Dymová živica, bielkoviny, tuky a oleje, sadze a pripálené cukrové polevy sú úplne odstránené. Regálové vozíky, pekáče a pece, údiace systémy, stojany na grilovanie a opekanie, udiarenské komory, konvektomaty, chladiarne – zoznam možných aplikácií je takmer nekonečný. PressurePro odstraňovač zadymenia RM 33 je bez vôní a farbív a možno ho opláchnuť bez zanechania zvyškov

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 200
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 265,4
PressurePro odstraňovač zadymenia RM 33, 200l
PressurePro odstraňovač zadymenia RM 33, 200l
PressurePro odstraňovač zadymenia RM 33, 200l
PressurePro odstraňovač zadymenia RM 33, 200l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Zariadenia na údenie, stánky na grilovanie a pečenie
  • Veľké kuchyne
Príslušenstvo