PressurePro penový čistič, alkalický RM 58, 20l

Odstraňuje odolné mastnoty, olejové a bielkovinové škvrny, ako aj zvyšky jedla na dlaždiciach a nádobách. Dlhá doba pôsobenia vďaka penovej vrstve.

Mimoriadne zásaditý čistič peny PressurePro RM 58 od spoločnosti Kärcher, ktorý je určený na odstraňovanie výrobných zvyškov obsahujúcich mastnotu alebo bielkoviny, je ideálny na čistenie v obchodoch s mäsom, rybami a lahôdkami. Vysoko aktívny, penivý a hygienický čistiaci koncentrát na použitie s vysokotlakovými čističmi vytvára stabilnú penovú prikrývku, ktorá veľmi dobre priľne aj k zvislým povrchom, rozvíja intenzívnu čistiacu silu a napriek tomu sa ľahko oplachuje. Bez námahy odstraňuje typickú kontamináciu v potravinárskom priemysle, napríklad múku, lepok, krupicu, víno, džús alebo pivo. S PressurePro RM 57, RM 58 a RM 59 ponúka Kärcher rôzne penové čističe pre vysokotlakové aplikácie v potravinárskom priemysle, gastronomických kuchyniach, stravovacích zariadeniach, jedálňach, veľkých kuchyniach, mäsiarstvach, bitúnkoch a pekárňach s certifikátom zhody HACCP od Institut Fresenius. V závislosti od požiadaviek a účelu použitia sú vhodné na čistenie povrchov, stien, podláh, prepravných popruhov, strojov, zariadení, boxov, potravinárskych nádrží a sudov, ako aj chladiarenských skladov.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13,1
Hmotnosť (kg) 21,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 237 x 430
Oblasti využitia
  • Mliečna kuchyňa
  • Čistenie povrchov
  • Steny, dlažba
  • Potravinárska cisterna
  • Čistenie maštalí
