PressurePro penový čistič, alkalický RM 91 Agri, 10l

Penový čistič s vynikajúcimi vlastnosťami rozpúšťania mastnoty pre ľahké odstránenie organických nečistôt. Ideálne na čistenie hál pre hydinu, ošípané, dobytok a dojárne.

Vďaka špeciálnemu zloženiu s vlastnosťami zvyšujúcimi penu je alkalický penový čistič PressurePro RM 91 Agri dokonalým riešením na dôkladné čistenie chovní ošípaných, hovädzieho dobytka a hydiny, ako aj dojární. Jedinečné adhezívne vlastnosti peny uľahčujú mimoriadne dlhé časy kontaktu a expozície, dokonca aj na zvislých povrchoch, čo znamená ešte lepšie výsledky čistenia. Organické znečistenie, ako sú zvyšky potravín, exkrementy zvierat a iné druhy nečistôt, je úplne odstránené a zariadenia a povrchy stodoly sú chránené. Pre obzvlášť odolné nánosy odporúča Kärcher vopred použiť namáčací prostriedok PressurePro RM 92 Agri.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,2
Vlastnosti
  • Vynikajúco uvoľňuje mastnotu a jednoducho odstraňuje organický materiál, ako je hnoj, špina a zvyšky krmiva
  • Plne biologicky odbúrateľný
  • Nenapáda zariadenia v stajniach (inhibítory hrdzavenia)
  • Žiadny negatívny vplyv na hnojný kanál a zariadenia na bioplyn
PressurePro penový čistič, alkalický RM 91 Agri, 10l
PressurePro penový čistič, alkalický RM 91 Agri, 10l
PressurePro penový čistič, alkalický RM 91 Agri, 10l
PressurePro penový čistič, alkalický RM 91 Agri, 10l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Zariadenia v stajni, miesta na dojenie
  • Čistenie podlahy a povrchov
  • Sanitárna oblasť
Príslušenstvo