PressurePro penový čistič, kyslý RM 59, 20l

Bez námahy odstraňuje odolné usadeniny a nátery, ako je vápno, hrdza, mastnota, bielkoviny, pivný a mliečny kameň na dlaždiciach a nádobách. Veľmi stabilná penová deka na všetkých povrchoch.

Náš kyslý penový čistič PressurePro RM 59 je bez farbív a vôní a obsahuje silnú kombináciu prírodných kyselín mravčitých a citrónových, ktoré spoľahlivo odstraňujú aj extrémne odolnú kontamináciu pri interakcii s povrchovo aktívnymi látkami zvyšujúcimi penu. Na dosiahnutie tohto cieľa čistič vytvára stabilnú penovú prikrývku (aj na zvislých povrchoch) s intenzívnou čistiacou silou, ktorá sa však ľahko opláchne. Zvyšky mliečneho kameňa a pivného kameňa, hrdze, mastnoty, bielkovín, vápna a inej minerálnej kontaminácie alebo zvyškov spreja, napríklad insekticídov, sa odstránia bez zanechania stopy. S PressurePro RM 57, RM 58 a RM 59 ponúka Kärcher rôzne penové čističe pre vysokotlakové aplikácie v potravinárskom priemysle, gastronomických kuchyniach, stravovacích zariadeniach, jedálňach, veľkých kuchyniach, mäsiarstvach, bitúnkoch a pekárňach s certifikátom zhody HACCP od Institut Fresenius. V závislosti od požiadaviek a účelu použitia sú vhodné na čistenie povrchov, stien, podláh, prepravných popruhov, strojov, zariadení, boxov, potravinárskych nádrží a sudov, ako aj chladiarenských skladov.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 2
Hmotnosť (kg) 21,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 237 x 430
Vlastnosti
  • Vysokotlakový penový čistiaci prostriedok
  • Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené vodným kameňom, hrdzou, mastnotou, bielkovinami a mliečnym kameňom
  • Šetrný k materiálu
  • Vytvára dlhotrvajúcu a pevnú penu
  • Veľmi dobré oplachovacie vlastnosti
  • Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Neobsahuje NTA
PressurePro penový čistič, kyslý RM 59, 20l
PressurePro penový čistič, kyslý RM 59, 20l
PressurePro penový čistič, kyslý RM 59, 20l
PressurePro penový čistič, kyslý RM 59, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H315 Dráždi kožu.
  • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
  • P280a Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tváre.
  • P302 + P352a PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Mliečna kuchyňa
  • Steny, dlažba
  • Čistenie povrchov
  • Potravinárska cisterna
Príslušenstvo