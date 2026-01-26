PressurePro penový čistič, neutrálny RM 57, 20l

Jemný, neutrálny penový čistiaci prostriedok na kontamináciu olejom, tukom a bielkovinami. Stabilná penová vrstva zvyšuje čistiacu silu a ľahko sa opláchne.

Vďaka svojej neutrálnej hodnote pH a šetrným vlastnostiam je náš penový čistič PressurePro RM 57 vhodný na dôkladné, ale šetrné čistenie prakticky všetkých povrchov. Vytvára stabilnú penovú prikrývku s vynikajúcim čistiacim výkonom, ktorá sa však ľahko opláchne. Spoľahlivo odstraňuje typickú kontamináciu v priestoroch spracovania potravín, napríklad zvyšky oleja, mastnoty, bielkovín, múky, lepku, krupice, vína, džúsu alebo piva. S pneumatikami PressurePro RM 57, RM 58 a RM 59 ponúka Kärcher rôzne penové čističe pre vysokotlakové aplikácie v potravinárskom priemysle, gastronomických kuchyniach, stravovacích zariadeniach, jedálňach, veľkých kuchyniach, mäsiarstvach, bitúnkoch a pekárňach s certifikátom zhody HACCP od Institut Fresenius. V závislosti od požiadaviek a účelu použitia sú vhodné na čistenie povrchov, stien, podláh, prepravných popruhov, strojov, zariadení, boxov, potravinárskych nádrží a sudov, ako aj chladiarenských skladov.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 6,7
Hmotnosť (kg) 20,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 21,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 237 x 430
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Mliečna kuchyňa
  • Čistenie povrchov
  • Veľké kuchyne
  • Čistenie maštalí
Príslušenstvo