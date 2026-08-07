PressurePro Penový čistič RM 838 RTU 3 L, 3l

Penový čistič umožňuje bezkontaktné umývanie vozidla. Bez námahy odstraňuje aj odolné usadeniny oleja a mastnoty, zvyšky hmyzu, cestné nečistoty, zvyšky hmyzu a znečistenie z ciest, zároveň je veľmi šetrný k laku.

Pre jednoduché, priame a bezkontaktné použitie s penovými nadstavcami – PressurePro Penový čistič RM 838 priamo od Kärcher. Čistiaci prostriedok bez silikónu vytvára jemnú, objemnú, dlhotrvajúcu alkalickú penu, ktorá priľne aj na zvislé povrchy. Z vozidiel všetkých typov spoľahlivo odstráni olej, mastnotu, zvyšky hmyzu, vtáčí trus, cestné a dokonca aj veľmi odolné poľnohospodárske nečistoty. Od osobných áut až po nákladné autá, traktory, poľnohospodárske zariadenia a stroje alebo komunálne stroje: priľnavá pena znamená, že nie sú potrebné mechanické nástroje, ako sú kefy, čím sa zabráni mikroškrabancom na lakovaných povrchoch. Krátky kontaktný čas PressurePro Penového čističa RM 838 tiež výrazne zrýchľuje čistenie vozidla.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 3
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 12
Hmotnosť (kg) 3,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 153 x 115 x 240
Vlastnosti
  • Intenzívny penový čistič na bezkontaktné umývanie vozidiel
  • Uvoľňuje silné olejové a mastné znečistenia, ako sú sadze, živica, zvyšky hmyzu a znečistenie z ciest
  • Zosilnený čistiaci výkon vďaka mikrokryštálom
  • Obzvlášť účinný vďaka jemnej, objemnej a dlhotrvajúcej pene
  • Čistenie bez kief zabraňuje vzniku mikroškrabancov
  • Extrémne šetrný k laku, lištám a hliníkovým diskom
  • Vysoká výdatnosť
  • Veľmi krátka doba pôsobenia
  • Príjemná, svieža vôňa
  • Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
PressurePro Penový čistič RM 838 RTU 3 L, 3l
PressurePro Penový čistič RM 838 RTU 3 L, 3l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
  • Z 20 Obsahuje Limonene. Môže vyvolať alergickú reakciu.

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Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Umývanie áut
  • Umývanie úžitkových vozidiel