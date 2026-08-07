PressurePro Penový čistič RM 838 RTU 3 L, 3l
Penový čistič umožňuje bezkontaktné umývanie vozidla. Bez námahy odstraňuje aj odolné usadeniny oleja a mastnoty, zvyšky hmyzu, cestné nečistoty, zvyšky hmyzu a znečistenie z ciest, zároveň je veľmi šetrný k laku.
Pre jednoduché, priame a bezkontaktné použitie s penovými nadstavcami – PressurePro Penový čistič RM 838 priamo od Kärcher. Čistiaci prostriedok bez silikónu vytvára jemnú, objemnú, dlhotrvajúcu alkalickú penu, ktorá priľne aj na zvislé povrchy. Z vozidiel všetkých typov spoľahlivo odstráni olej, mastnotu, zvyšky hmyzu, vtáčí trus, cestné a dokonca aj veľmi odolné poľnohospodárske nečistoty. Od osobných áut až po nákladné autá, traktory, poľnohospodárske zariadenia a stroje alebo komunálne stroje: priľnavá pena znamená, že nie sú potrebné mechanické nástroje, ako sú kefy, čím sa zabráni mikroškrabancom na lakovaných povrchoch. Krátky kontaktný čas PressurePro Penového čističa RM 838 tiež výrazne zrýchľuje čistenie vozidla.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|3
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|12
|Hmotnosť (kg)
|3,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|153 x 115 x 240
Vlastnosti
- Intenzívny penový čistič na bezkontaktné umývanie vozidiel
- Uvoľňuje silné olejové a mastné znečistenia, ako sú sadze, živica, zvyšky hmyzu a znečistenie z ciest
- Zosilnený čistiaci výkon vďaka mikrokryštálom
- Obzvlášť účinný vďaka jemnej, objemnej a dlhotrvajúcej pene
- Čistenie bez kief zabraňuje vzniku mikroškrabancov
- Extrémne šetrný k laku, lištám a hliníkovým diskom
- Vysoká výdatnosť
- Veľmi krátka doba pôsobenia
- Príjemná, svieža vôňa
- Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
- Z 20 Obsahuje Limonene. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Video
Kompatibilné stroje
- HD 7/17 M Plus
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 De Tr1 - predkonfigurovaný
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1 - predkonfigurovaný
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- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
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- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
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- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
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- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
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- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
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- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus
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- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/10 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus + FR
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/10 CXF
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/14-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/15 G
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St H steel
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- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/18-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 G
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/25 G Entry Class
- Vysokotlakový čistič HD 6/15 G Classic
- Vysokotlakový čistič HD 8/23 G Classic
- HD 7/17 MX Plus
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/18-4MX Plus "Lawi"
- HDS 12/14-4 St
- HDS 9/17-4 C Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CX
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 SX Plus *EU-I
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/14-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Plus *EU-I
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus *EU-I
Oblasti využitia
- Umývanie áut
- Umývanie úžitkových vozidiel