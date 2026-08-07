PressurePro rozpúšťač mastnoty a bielkovín RM 731, 5l

Odstraňuje aj tie najodolnejšie nečistoty z mastnoty, bielkovín, oleja a sadzí z podláh, pracovných priestorov, strojov atď. (zvlášť vhodné na použitie v potravinárskom priemysle). Jednoduché použitie zmýva sa bez zvyškov.

Extrémne silný čistič, vhodný na ručné aj mechanické použitie, ideálny na použitie v potravinárskych podnikoch a potravinárskom priemysle: rozpúšťač mastnoty a bielkovín PressurePro RM 731 od spoločnosti Kärcher. Vysoko účinný a zároveň šetrný k materiálom, kuchynský čistič odstraňuje zvyšky živočíšnych alebo rastlinných tukov a bielkovín prakticky z akéhokoľvek povrchu napríklad v mäsiarstvach, pekárňach alebo veľkých kuchyniach. Nerezové a plastové povrchy sa čistia od mastnoty a bielkovín rovnako spoľahlivo ako dláždené podlahy a steny, chladiarne a stroje, ako sú odsávače pár a dopravné pásy. Účinne vyčistí aj silne znečistené náradie, ako sú grily a údiarne. Náš PressurePro rozpúšťač mastnoty a bielkovín RM 731 je bez vôní a farbív, účinný pri akejkoľvek teplote a zmýva sa bez zanechania zvyškov.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13
Hmotnosť (kg) 5,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 190 x 140 x 250
Vlastnosti
  • Efektívny prostriedok pre vysokotlakové čistenie
  • Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
  • Vhodný na čistenie povrchov z keramiky a ušľachtilej ocele
  • Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
  • Umývateľné bez zanechania stôp
  • Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Neobsahuje NTA
PressurePro rozpúšťač mastnoty a bielkovín RM 731, 5l
PressurePro rozpúšťač mastnoty a bielkovín RM 731, 5l
PressurePro rozpúšťač mastnoty a bielkovín RM 731, 5l
PressurePro rozpúšťač mastnoty a bielkovín RM 731, 5l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Mliečna kuchyňa
  • Čistenie povrchov
Príslušenstvo