PressurePro rozpúšťač oleja a mastnoty Extra RM 31, 2.5l
Vysoko koncentrovaný vysokotlakový čistiaci prostriedok. Vo všetkých teplotných rozsahoch veľmi efektívne odstraňuje najodolnejšie nečistoty ako sú oleje, tuky, decht, sadze a dymová živica
Náš čistič oleja a mastnoty PressurePro Extra RM 31 skutočne spĺňa svoje meno a rozpúšťa aj tie najodolnejšie kontaminácie olejom, mastnotou, dechtom, sadzami a dymovou živicou zdanlivo bez akejkoľvek námahy. Vysoko koncentrovaný, nákladovo úsporný vysokotlakový čistiaci prostriedok sa môže používať vo všetkých teplotných rozsahoch – vrátane parného stupňa pri 150 °C – a ponúka silný čistiaci účinok. Ako ideálny hĺbkový čistič vhodný na umývanie motorov a čistenie dielov v dielňach alebo poľnohospodárskych podnikoch zaujme aj v iných oblastiach, napríklad pri čistení fasád pri odstraňovaní nečistôt spôsobených emisiami, vtáčím trusom alebo zvyškami hmyzu, a dá sa použiť aj na čistenie vnútra nádrží v potravinárskom priemysle. Čistič oleja a mastnoty PressurePro Extra RM 31 neobsahuje silikón, rýchlo oddeľuje olej a vodu v odlučovači oleja a zanecháva príjemne sviežu vôňu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|2,5
|Jednotka balenia (Kus(y))
|4
|Hodnota pH
|13
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,1
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný prevádzka s 2 pracovnými nadstavcami
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/50 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Prietokový ohrievač HWE 13/21-42kW
- Prietokový ohrievač HWE 860
Oblasti využitia
- Prepravná oblasť a stroje
- Čistenie maštalí
- Čistenie sudov
- Umývanie vozidiel / motorov
- Čistenie dielcov
- Odmasťovanie povrchov
- Potravinárska cisterna
- Čistenie fasád