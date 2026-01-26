PressurePro rozpúšťač oleja a mastnoty Extra RM 31, 2.5l

Vysoko koncentrovaný vysokotlakový čistiaci prostriedok. Vo všetkých teplotných rozsahoch veľmi efektívne odstraňuje najodolnejšie nečistoty ako sú oleje, tuky, decht, sadze a dymová živica

Náš čistič oleja a mastnoty PressurePro Extra RM 31 skutočne spĺňa svoje meno a rozpúšťa aj tie najodolnejšie kontaminácie olejom, mastnotou, dechtom, sadzami a dymovou živicou zdanlivo bez akejkoľvek námahy. Vysoko koncentrovaný, nákladovo úsporný vysokotlakový čistiaci prostriedok sa môže používať vo všetkých teplotných rozsahoch – vrátane parného stupňa pri 150 °C – a ponúka silný čistiaci účinok. Ako ideálny hĺbkový čistič vhodný na umývanie motorov a čistenie dielov v dielňach alebo poľnohospodárskych podnikoch zaujme aj v iných oblastiach, napríklad pri čistení fasád pri odstraňovaní nečistôt spôsobených emisiami, vtáčím trusom alebo zvyškami hmyzu, a dá sa použiť aj na čistenie vnútra nádrží v potravinárskom priemysle. Čistič oleja a mastnoty PressurePro Extra RM 31 neobsahuje silikón, rýchlo oddeľuje olej a vodu v odlučovači oleja a zanecháva príjemne sviežu vôňu.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 2,5
Jednotka balenia (Kus(y)) 4
Hodnota pH 13
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,1
PressurePro rozpúšťač oleja a mastnoty Extra RM 31, 2.5l
PressurePro rozpúšťač oleja a mastnoty Extra RM 31, 2.5l
PressurePro rozpúšťač oleja a mastnoty Extra RM 31, 2.5l
PressurePro rozpúšťač oleja a mastnoty Extra RM 31, 2.5l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Prepravná oblasť a stroje
  • Čistenie maštalí
  • Čistenie sudov
  • Umývanie vozidiel / motorov
  • Čistenie dielcov
  • Odmasťovanie povrchov
  • Potravinárska cisterna
  • Čistenie fasád