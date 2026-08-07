PressurePro rozpúšťač oleja a mastnoty Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l

Vysoko koncentrovaný základný čistič na VT čistenie. Čistí efektívne vo všetkých teplotných rozsahoch, odstráni olej, mastnotu, decht, sadze. Vďaka eco!efficiency je výdatný a ekologický.

Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu bol čistič oleja a mastnoty PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency vyvinutý pre použitie vo vysokotlakových čističoch s režimom eco!efficiency, a preto premosťuje medzeru v čistiacom výkone, ktorá môže byť vytvorená nižšou teplotou vody 60 °C. Ponúka silný čistiaci účinok vo všetkých teplotných rozsahoch a môže byť dokonca použitý v parnom stupni až do 150 °C. Vysoko koncentrované zloženie bez silikónu a ľahko oddeliteľné zloženie bez námahy odstraňuje ťažký olej, mastnotu a minerálnu kontamináciu, pričom je obzvlášť ekonomické, úsporné a šetrné k životnému prostrediu. Ako výkonný hĺbkový čistič vhodný na umývanie motorov a čistenie dielov v dielňach alebo poľnohospodárskych podnikoch zaujme aj v iných oblastiach, napríklad pri čistení fasád pri odstraňovaní nečistôt spôsobených emisiami, vtáčím trusom alebo zvyškami hmyzu, a dá sa použiť aj na čistenie vnútra nádrží v potravinárskom priemysle.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 2,5
Jednotka balenia (Kus(y)) 4
Hodnota pH 14
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,1
Vlastnosti
  • Efektívny ekologický prostriedok pre vysokotlakové čistenie
  • Rozpúšťa aj najodolnejšie nečistoty spôsobné olejom, mastnotou, dechtom, hrdzou a sadzami
  • Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
  • Príjemná, svieža vôňa
  • Bez fosfátov
  • Neobsahuje silikón
  • Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Neobsahuje NTA
PressurePro rozpúšťač oleja a mastnoty Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
PressurePro rozpúšťač oleja a mastnoty Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
PressurePro rozpúšťač oleja a mastnoty Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
PressurePro rozpúšťač oleja a mastnoty Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Prepravná oblasť a stroje
  • Čistenie maštalí
  • Čistenie sudov
  • Umývanie vozidiel / motorov
  • Čistenie dielcov
  • Odmasťovanie povrchov
  • Potravinárska cisterna
  • Čistenie fasád
Príslušenstvo