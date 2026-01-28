PressurePro rozpúšťač oleja a mastnoty Extra RM 31 eco!efficiency, 10l

Vysoko koncentrovaný základný čistič na VT čistenie. Čistí efektívne vo všetkých teplotných rozsahoch, odstráni olej, mastnotu, decht, sadze. Vďaka eco!efficiency je výdatný a ekologický.

Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu bol čistič oleja a mastnoty PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency vyvinutý pre použitie vo vysokotlakových čističoch s režimom eco!efficiency, a preto premosťuje medzeru v čistiacom výkone, ktorá môže byť vytvorená nižšou teplotou vody 60 °C. Ponúka silný čistiaci účinok vo všetkých teplotných rozsahoch a môže byť dokonca použitý v parnom stupni až do 150 °C. Vysoko koncentrované zloženie bez silikónu a ľahko oddeliteľné zloženie bez námahy odstraňuje ťažký olej, mastnotu a minerálnu kontamináciu, pričom je obzvlášť ekonomické, úsporné a šetrné k životnému prostrediu. Ako výkonný hĺbkový čistič vhodný na umývanie motorov a čistenie dielov v dielňach alebo poľnohospodárskych podnikoch zaujme aj v iných oblastiach, napríklad pri čistení fasád pri odstraňovaní nečistôt spôsobených emisiami, vtáčím trusom alebo zvyškami hmyzu, a dá sa použiť aj na čistenie vnútra nádrží v potravinárskom priemysle.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 12
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Prepravná oblasť a stroje
  • Čistenie maštalí
  • Čistenie sudov
  • Umývanie vozidiel / motorov
  • Čistenie dielcov
  • Odmasťovanie povrchov
  • Potravinárska cisterna
  • Čistenie fasád
Príslušenstvo