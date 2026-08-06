Sušič kobercov AB 20 Ec
Vysoko efektívny a kompaktný sušič kobercov AB 20 Ec s dlhou životnosťou na urýchlenie sušenia vyčistených kobercov až o 50 percent. Spĺňa európske smernice pre efektivitu.
Sušič kobercov AB 20 Ec vyvinutý na urýchlenie sušenia textilných plôch po mokrom čistení. Tento kompaktný, ľahký a jednoducho prepravovateľný stroj skracuje dobu schnutia až o 50 percent – vyčistené kobercové plochy sa tak dajú rýchlejšie znovu používať. Okrem toho je tento sušič veľmi tichý a môže sa používať aj v priestoroch citlivých na hluk, napríklad počas stránkových hodín. Ec motor s nízkym opotrebením sa stará o nízku spotrebu energie a dlhú životnosť stroja, ktorý spĺňa európske smernice pre energetickú efektívnosť.
Vlastnosti a výhody
Ec-motor s nízkym opotrebenímVeľmi hospodárny stroj vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti. Motor s 3-stupňovou reguláciou. Dúchadlo spĺňa európske smernice pre energetickú efektívnosť.
Kompaktná konštrukcia s nízkou hmotnosťouVďaka kompaktnej veľkosti a nízkej hmotnosti sa jednoducho prepravuje. Komfortná rúčka na jednoduché prenášanie.
Nehlučná prevádzkaBez problémov sa môže používať aj počas bežnej prevádzky. Sotva vnímateľný hluk pri použití počas otváracích hodín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok vzduchu (stupeň 1 / 2 / 3) (m³/h)
|1200
|Otáčky ventilátora (stupeň 1 / 2 / 3) (rpm)
|1450
|Príkon (W)
|120
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|375 x 353 x 371
Výbava
- Robustný plastový kryt
- Ergonomické držadlo
- Integrovaný držiak sieťového kábla
Oblasti využitia
- Na urýchlenie sušenia textilných plôch po mokrom čistení
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