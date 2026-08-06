Sušič kobercov AB 20 Ec

Vysoko efektívny a kompaktný sušič kobercov AB 20 Ec s dlhou životnosťou na urýchlenie sušenia vyčistených kobercov až o 50 percent. Spĺňa európske smernice pre efektivitu.

Sušič kobercov AB 20 Ec vyvinutý na urýchlenie sušenia textilných plôch po mokrom čistení. Tento kompaktný, ľahký a jednoducho prepravovateľný stroj skracuje dobu schnutia až o 50 percent – vyčistené kobercové plochy sa tak dajú rýchlejšie znovu používať. Okrem toho je tento sušič veľmi tichý a môže sa používať aj v priestoroch citlivých na hluk, napríklad počas stránkových hodín. Ec motor s nízkym opotrebením sa stará o nízku spotrebu energie a dlhú životnosť stroja, ktorý spĺňa európske smernice pre energetickú efektívnosť.

Vlastnosti a výhody
Fukár Sušič kobercov AB 20 Ec: Ec-motor s nízkym opotrebením
Ec-motor s nízkym opotrebením
Veľmi hospodárny stroj vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti. Motor s 3-stupňovou reguláciou.﻿ Dúchadlo spĺňa európske smernice pre energetickú efektívnosť.
Fukár Sušič kobercov AB 20 Ec: Kompaktná konštrukcia s nízkou hmotnosťou
Kompaktná konštrukcia s nízkou hmotnosťou
Vďaka kompaktnej veľkosti a nízkej hmotnosti sa jednoducho prepravuje. Komfortná rúčka na jednoduché prenášanie.
Fukár Sušič kobercov AB 20 Ec: Nehlučná prevádzka
Nehlučná prevádzka
Bez problémov sa môže používať aj počas bežnej prevádzky. Sotva vnímateľný hluk pri použití počas otváracích hodín.﻿
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok vzduchu (stupeň 1 / 2 / 3) (m³/h) 1200
Otáčky ventilátora (stupeň 1 / 2 / 3) (rpm) 1450
Príkon (W) 120
Dĺžka kábla (m) 7,5
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 7,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9
Rozmery (d x š x v) (mm) 375 x 353 x 371

Výbava

  • Robustný plastový kryt
  • Ergonomické držadlo
  • Integrovaný držiak sieťového kábla
Oblasti využitia
  • Na urýchlenie sušenia textilných plôch po mokrom čistení
Sušič kobercov AB 20 Ec náhradný diel

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