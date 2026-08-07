Benzínová elektrocentrála PGG 3/1

Benzínový motor s výkonom 2,8 kW, kolesami odolnými proti prepichnutiu a 15-litrovou nádržou: Synchrónny generátor PGG 3/1 s výdržou až 12 hodín nezávisle od externých zdrojov energie v mnohých rôznych oblastiach použitia.

Kompaktný, veľmi mobilný a zároveň výkonný synchrónny generátor PGG 3/1 s výkonom 2,8 kW pre nezávislé napájanie, napr. na stavbách, v poľnohospodárstve alebo v komunálnych prevádzkach. Spoľahlivý štvortaktný benzínový motor umožňuje bezpečnú prevádzku vďaka konštantnému výkonu a sofistikovanej bezpečnostnej technológii s ochranou proti preťaženiu a nedostatku oleja a tiež jednoduchú prepravu užívateľsky prívetivého stroja vďaka kolesám odolným proti prepichnutiu a skladacej rukoväti. Dve uzemnené zásuvky sú vybavené automatickým regulátorom napätia (AVR), ktorý dodáva prevažne konštantné napätie. S dobou používania až 12 hodín (pri plnom zaťažení 6,5 hodiny) s 15-litrovou nádržou je možné bez problémov pokryť celé pracovné dni.

Vlastnosti a výhody
Výnimočná jednoduchosť použitia
  • Vysoká mobilita vďaka sklápaciemu madlu a bezpečnostným pneumatikám.
  • Funkcia elektroštartu pre pohodlné a rýchle naštartovanie benzínového motora
Dokonalá spoľahlivosť a bezpečnosť
  • S ochranou proti preťaženiu a nedostatku oleja, ako aj rámom z oceľových rúrok pre maximálnu bezpečnosť.
  • S automatickým regulátorom napätia (AVR) pre prevádzku citlivých elektronických zariadení.
Spoľahlivé a výkonné
  • Synchrónny generátor 230 V spoľahlivo poskytuje trvalý výkon 2,8 kW.
  • Výkonný benzínový motor pre aplikácie min. 6,5 hodiny na jedno naplnenie nádrže.
Obsluha vysokotlakových čističov Kärcher
  • Umožňuje použitie vysokotlakových čističov v oblastiach bez externého napájania.
  • Vhodné pre vybrané jednofázové vysokotlakové čističe.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 74
Hodnotený výkon (kW) 2,8
Výkon (kW) 3
Druh pohonu benzín
Zdvihový objem (cm³) 208
Výkon motora (kW/hp) 4 / 5,4
Spotreba paliva (l/h) 2,3
Objem nádrže (l) 15
Doba chodu pri 50% výstupe (h) 12
Doba chodu pri 100% výstupe (h) 6,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 56,1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 51,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 645 x 622 x 549

Balenie obsahuje

  • Kontrolka prevádzkového stavu
  • Výstup jednosmerného prúdu (12 V)
  • Trieda krytia IP 23
  • Ochrana pred nedostatkom oleja a preťažením
  • Palivový ukazovateľ
  • Zásuvka 1-fázová typ F (chránená)
  • Automatická regulácia napätia (AVR)
Elektrický generátor Benzínová elektrocentrála PGG 3/1
Elektrický generátor Benzínová elektrocentrála PGG 3/1

Video

Oblasti využitia
  • Nezávislý zdroj energie pre obce, napr. pre vysávače
  • Nezávislý zdroj energie v stavebníctve, napr. pre uhlové brúsky
  • Nezávislý zdroj energie v poľnohospodárstve, napr. vysokotlakové čističe
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