Benzínová elektrocentrála PGG 3/1
Benzínový motor s výkonom 2,8 kW, kolesami odolnými proti prepichnutiu a 15-litrovou nádržou: Synchrónny generátor PGG 3/1 s výdržou až 12 hodín nezávisle od externých zdrojov energie v mnohých rôznych oblastiach použitia.
Kompaktný, veľmi mobilný a zároveň výkonný synchrónny generátor PGG 3/1 s výkonom 2,8 kW pre nezávislé napájanie, napr. na stavbách, v poľnohospodárstve alebo v komunálnych prevádzkach. Spoľahlivý štvortaktný benzínový motor umožňuje bezpečnú prevádzku vďaka konštantnému výkonu a sofistikovanej bezpečnostnej technológii s ochranou proti preťaženiu a nedostatku oleja a tiež jednoduchú prepravu užívateľsky prívetivého stroja vďaka kolesám odolným proti prepichnutiu a skladacej rukoväti. Dve uzemnené zásuvky sú vybavené automatickým regulátorom napätia (AVR), ktorý dodáva prevažne konštantné napätie. S dobou používania až 12 hodín (pri plnom zaťažení 6,5 hodiny) s 15-litrovou nádržou je možné bez problémov pokryť celé pracovné dni.
Vlastnosti a výhody
Výnimočná jednoduchosť použitia
- Vysoká mobilita vďaka sklápaciemu madlu a bezpečnostným pneumatikám.
- Funkcia elektroštartu pre pohodlné a rýchle naštartovanie benzínového motora
Dokonalá spoľahlivosť a bezpečnosť
- S ochranou proti preťaženiu a nedostatku oleja, ako aj rámom z oceľových rúrok pre maximálnu bezpečnosť.
- S automatickým regulátorom napätia (AVR) pre prevádzku citlivých elektronických zariadení.
Spoľahlivé a výkonné
- Synchrónny generátor 230 V spoľahlivo poskytuje trvalý výkon 2,8 kW.
- Výkonný benzínový motor pre aplikácie min. 6,5 hodiny na jedno naplnenie nádrže.
Obsluha vysokotlakových čističov Kärcher
- Umožňuje použitie vysokotlakových čističov v oblastiach bez externého napájania.
- Vhodné pre vybrané jednofázové vysokotlakové čističe.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|74
|Hodnotený výkon (kW)
|2,8
|Výkon (kW)
|3
|Druh pohonu
|benzín
|Zdvihový objem (cm³)
|208
|Výkon motora (kW/hp)
|4 / 5,4
|Spotreba paliva (l/h)
|2,3
|Objem nádrže (l)
|15
|Doba chodu pri 50% výstupe (h)
|12
|Doba chodu pri 100% výstupe (h)
|6,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|56,1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|51,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|645 x 622 x 549
Balenie obsahuje
- Kontrolka prevádzkového stavu
- Výstup jednosmerného prúdu (12 V)
- Trieda krytia IP 23
- Ochrana pred nedostatkom oleja a preťažením
- Palivový ukazovateľ
- Zásuvka 1-fázová typ F (chránená)
- Automatická regulácia napätia (AVR)
Video
Oblasti využitia
- Nezávislý zdroj energie pre obce, napr. pre vysávače
- Nezávislý zdroj energie v stavebníctve, napr. pre uhlové brúsky
- Nezávislý zdroj energie v poľnohospodárstve, napr. vysokotlakové čističe
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