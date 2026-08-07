Benzínová elektrocentrála PGG 6/1

Benzínová elektrocentrála PGG 6/1 s výkonom 5 kW zaujme až 10 hodinami nezávislého napájania v mnohých profesionálnych príležitostiach či na verejných priestranstvách.

Náš synchrónny generátor PGG 6/1 s výkonom 5 kW, poháňaný výkonným a spoľahlivým štvortaktným benzínovým motorom (EU STAGE V), zaručuje nezávislé napájanie na stavbách, v poľnohospodárstve alebo v komunálnych oblastiach. Veľká 25-litrová nádrž umožňuje dlhé použitie až 10 hodín (pri plnom výkone až 6,5 hodiny), zatiaľ čo robustný oceľový rám, kolesá odolné proti prepichnutiu a sklopná rukoväť na tlačenie zaisťujú maximálnu mobilitu aj v náročných podmienkach. Vďaka dvom uzemneným zásuvkám a jednej zásuvke CEE (230 V 1-fázová) s automatickým regulátorom napätia (AVR) má stroj dostatočné možnosti pripojenia pre prevádzku rôznych nástrojov a zariadení. Sofistikovaná bezpečnostná technika s ochranou proti preťaženiu a nedostatku oleja spoľahlivo chráni užívateľsky príjemný stroj pred poškodením.

Vlastnosti a výhody
Elektrický generátor Benzínová elektrocentrála PGG 6/1: Výnimočná jednoduchosť použitia
Výnimočná jednoduchosť použitia
Bezpečnostné kolesá zaručujú trvalo vysokú mobilitu. Funkcia elektroštartu pre pohodlné a rýchle naštartovanie benzínového motora
Elektrický generátor Benzínová elektrocentrála PGG 6/1: Dokonalá spoľahlivosť a bezpečnosť
Dokonalá spoľahlivosť a bezpečnosť
S automatickým regulátorom napätia (AVR), ktorý dodáva prevažne konštantné napätie.
Elektrický generátor Benzínová elektrocentrála PGG 6/1: Veľmi výkonný
Veľmi výkonný
Synchrónny generátor 230 V spoľahlivo poskytuje trvalý výkon 5,5 kW. Výkonný benzínový motor pre použitie minimálne 6,5 hodiny na jedno naplnenie nádrže.
Obsluha vysokotlakových čističov Kärcher
  • Na použitie vysokotlakových čističov v priestoroch bez externého napájania.
  • Vhodný pre vybrané, jednofázové vysokotlakové čističe.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 75
Hodnotený výkon (kW) 5
Výkon (kW) 5,5
Druh pohonu benzín
Zdvihový objem (cm³) 390
Výkon motora (kW/hp) 8,5 / 11,6
Spotreba paliva (l/h) 3,8
Objem nádrže (l) 25
Doba chodu pri 50% výstupe (h) 10
Doba chodu pri 100% výstupe (h) 6,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 92,4
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 84,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 743 x 713 x 670

Balenie obsahuje

  • Kontrolka prevádzkového stavu
  • Výstup jednosmerného prúdu (12 V)
  • Trieda krytia IP 23
  • Ochrana pred nedostatkom oleja a preťažením
  • Palivový ukazovateľ
  • 2 jednofázové zásuvky typu F (Schuko)
  • Jednofázová CEE zásuvka (32 A)
  • Automatická regulácia napätia (AVR)
Elektrický generátor Benzínová elektrocentrála PGG 6/1
Elektrický generátor Benzínová elektrocentrála PGG 6/1

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Nezávislý zdroj energie pre obce, napr. pre vysávače
  • Nezávislý zdroj energie v stavebníctve, napr. pre uhlové brúsky
  • Nezávislý zdroj energie v poľnohospodárstve, napr. vysokotlakové čističe
Benzínová elektrocentrála PGG 6/1 náhradný diel

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