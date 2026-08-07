Benzínová elektrocentrála PGG 6/1
Benzínová elektrocentrála PGG 6/1 s výkonom 5 kW zaujme až 10 hodinami nezávislého napájania v mnohých profesionálnych príležitostiach či na verejných priestranstvách.
Náš synchrónny generátor PGG 6/1 s výkonom 5 kW, poháňaný výkonným a spoľahlivým štvortaktným benzínovým motorom (EU STAGE V), zaručuje nezávislé napájanie na stavbách, v poľnohospodárstve alebo v komunálnych oblastiach. Veľká 25-litrová nádrž umožňuje dlhé použitie až 10 hodín (pri plnom výkone až 6,5 hodiny), zatiaľ čo robustný oceľový rám, kolesá odolné proti prepichnutiu a sklopná rukoväť na tlačenie zaisťujú maximálnu mobilitu aj v náročných podmienkach. Vďaka dvom uzemneným zásuvkám a jednej zásuvke CEE (230 V 1-fázová) s automatickým regulátorom napätia (AVR) má stroj dostatočné možnosti pripojenia pre prevádzku rôznych nástrojov a zariadení. Sofistikovaná bezpečnostná technika s ochranou proti preťaženiu a nedostatku oleja spoľahlivo chráni užívateľsky príjemný stroj pred poškodením.
Vlastnosti a výhody
Výnimočná jednoduchosť použitiaBezpečnostné kolesá zaručujú trvalo vysokú mobilitu. Funkcia elektroštartu pre pohodlné a rýchle naštartovanie benzínového motora
Dokonalá spoľahlivosť a bezpečnosťS automatickým regulátorom napätia (AVR), ktorý dodáva prevažne konštantné napätie.
Veľmi výkonnýSynchrónny generátor 230 V spoľahlivo poskytuje trvalý výkon 5,5 kW. Výkonný benzínový motor pre použitie minimálne 6,5 hodiny na jedno naplnenie nádrže.
Obsluha vysokotlakových čističov Kärcher
- Na použitie vysokotlakových čističov v priestoroch bez externého napájania.
- Vhodný pre vybrané, jednofázové vysokotlakové čističe.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|75
|Hodnotený výkon (kW)
|5
|Výkon (kW)
|5,5
|Druh pohonu
|benzín
|Zdvihový objem (cm³)
|390
|Výkon motora (kW/hp)
|8,5 / 11,6
|Spotreba paliva (l/h)
|3,8
|Objem nádrže (l)
|25
|Doba chodu pri 50% výstupe (h)
|10
|Doba chodu pri 100% výstupe (h)
|6,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|92,4
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|84,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|743 x 713 x 670
Balenie obsahuje
- Kontrolka prevádzkového stavu
- Výstup jednosmerného prúdu (12 V)
- Trieda krytia IP 23
- Ochrana pred nedostatkom oleja a preťažením
- Palivový ukazovateľ
- 2 jednofázové zásuvky typu F (Schuko)
- Jednofázová CEE zásuvka (32 A)
- Automatická regulácia napätia (AVR)
Video
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/10 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus + FR
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
Oblasti využitia
- Nezávislý zdroj energie pre obce, napr. pre vysávače
- Nezávislý zdroj energie v stavebníctve, napr. pre uhlové brúsky
- Nezávislý zdroj energie v poľnohospodárstve, napr. vysokotlakové čističe
Benzínová elektrocentrála PGG 6/1 náhradný diel
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