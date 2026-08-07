Komunálny nosič nadstavieb C 70 SC
Obrovská trakcia a vysoká účinnosť robia z nosiča náradia C 70 SC výkonného všestranného pomocníka pri celoročnom používaní.
Vozidlo C 70 SC s multifunkčným systémom nosenia náradia a kĺbovým riadením presviedča obrovskou trakciou a stúpavosťou. Medzi kľúčové komponenty jeho trakčného pohonu patria 4 výkonné motory kolies, inteligentné hydraulické riadenie, trakčná elektronika, ktorá automaticky prepína medzi režimom všetkých kolies a režimom dvoch kolies a medzi prevádzkovými programami v závislosti od jazdnej situácie. Výsledkom je mimoriadne dynamický zážitok z jazdy a nižšia spotreba paliva, čo je synonymum úspory času a nákladov. Nechýbajú ani osvedčené a oceňované vlastnosti Holder: Patrí k nim mechanická uzávierka diferenciálu, ktorá pri extrémnom nasadení zaisťuje rovnomerný prenos sily na obe nápravy. Medzi ďalšie funkcie patrí mechanický predný vývodový hriadeľ a trojrozmerný predný zdvih. Hydrostatická kompenzácia zaťaženia kolesa zaisťuje bezpečnosť pri otáčaní na svahoch, prejazde obrubníkov a pri použití veľkých prídavných zariadení s vysokým ťažiskom. To všetko umožňuje profesionálne celoročné využitie na najvyššej úrovni. Komfortnú kabínu možno namontovať v 3 výškach v závislosti od aplikácie a okrem vynikajúcej ergonómie ponúka optimálny 360° panoramatický výhľad pre zvýšenú bezpečnosť.
Vlastnosti a výhody
Veľká variabilita pri typoch áut, možnosť nadstavieb a rozšírení
- Flexibilné použitie a veľký výber výkonného náradia.
- Dve štandardné oblasti pripevnenia (vpredu/vzadu) a 3. oblasť pripojenia pre kĺbové náradie.
- Systém rýchlej výmeny umožňuje 1 osobe vymeniť náradie bez potreby akéhokoľvek náradia.
Ergonomická a komfortná kabína
- Optimálna klíma v miestnosti za každého počasia s klimatizáciou, kúrením a rotujúcimi vzduchovými dýzami.
- 360° panoramatický výhľad pre nerušený výhľad na pracovnú plochu a bezpečné manévrovanie.
- Dvere na oboch stranách pre bezpečný vstup a výstup na stranu odvrátenú od cesty.
Krátke časy nastavenia a servisu
- Hydraulicky sklopný kryt motorového priestoru umožňuje sklápanie pri kĺbovom stroji.
- Nádrže možno vyklopiť na obe strany pre ľahké čistenie a servisný prístup.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon
|Nafta
|Pohon pojazdu
|Pohon na všetky kolesá
|Výrobca motora
|Kubota
|Výkon motora (kW)
|48
|Zdvihový objem (cm³)
|2615
|Valec
|4
|Emisná norma
|STAGE V
|Palivová nádrž (l)
|65
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|40
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|20
|Rázvor kolies (mm)
|1820
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|3500
|Prípustná celková hmotnosť (voliteľné) (kg)
|4000
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1928
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|3307 x 1091 x 2093
Výbava
- Časticový filter
- Klimatizácia
- Vykurovanie
- Maják
- Celoročné využitie
Video
Oblasti využitia
- Hodí sa na upratovanie ciest a mokré čistenie, na zimnú údržbu, údržbu zelene ako aj na prepravu