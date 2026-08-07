Komunálny nosič nadstavieb C 70 SC

Obrovská trakcia a vysoká účinnosť robia z nosiča náradia C 70 SC výkonného všestranného pomocníka pri celoročnom používaní.

Vozidlo C 70 SC s multifunkčným systémom nosenia náradia a kĺbovým riadením presviedča obrovskou trakciou a stúpavosťou. Medzi kľúčové komponenty jeho trakčného pohonu patria 4 výkonné motory kolies, inteligentné hydraulické riadenie, trakčná elektronika, ktorá automaticky prepína medzi režimom všetkých kolies a režimom dvoch kolies a medzi prevádzkovými programami v závislosti od jazdnej situácie. Výsledkom je mimoriadne dynamický zážitok z jazdy a nižšia spotreba paliva, čo je synonymum úspory času a nákladov. Nechýbajú ani osvedčené a oceňované vlastnosti Holder: Patrí k nim mechanická uzávierka diferenciálu, ktorá pri extrémnom nasadení zaisťuje rovnomerný prenos sily na obe nápravy. Medzi ďalšie funkcie patrí mechanický predný vývodový hriadeľ a trojrozmerný predný zdvih. Hydrostatická kompenzácia zaťaženia kolesa zaisťuje bezpečnosť pri otáčaní na svahoch, prejazde obrubníkov a pri použití veľkých prídavných zariadení s vysokým ťažiskom. To všetko umožňuje profesionálne celoročné využitie na najvyššej úrovni. Komfortnú kabínu možno namontovať v 3 výškach v závislosti od aplikácie a okrem vynikajúcej ergonómie ponúka optimálny 360° panoramatický výhľad pre zvýšenú bezpečnosť.

Vlastnosti a výhody
Veľká variabilita pri typoch áut, možnosť nadstavieb a rozšírení
  • Flexibilné použitie a veľký výber výkonného náradia.
  • Dve štandardné oblasti pripevnenia (vpredu/vzadu) a 3. oblasť pripojenia pre kĺbové náradie.
  • Systém rýchlej výmeny umožňuje 1 osobe vymeniť náradie bez potreby akéhokoľvek náradia.
Ergonomická a komfortná kabína
  • Optimálna klíma v miestnosti za každého počasia s klimatizáciou, kúrením a rotujúcimi vzduchovými dýzami.
  • 360° panoramatický výhľad pre nerušený výhľad na pracovnú plochu a bezpečné manévrovanie.
  • Dvere na oboch stranách pre bezpečný vstup a výstup na stranu odvrátenú od cesty.
Krátke časy nastavenia a servisu
  • Hydraulicky sklopný kryt motorového priestoru umožňuje sklápanie pri kĺbovom stroji.
  • Nádrže možno vyklopiť na obe strany pre ľahké čistenie a servisný prístup.
Špecifikácie

Technické údaje

Pohon Nafta
Pohon pojazdu Pohon na všetky kolesá
Výrobca motora Kubota
Výkon motora (kW) 48
Zdvihový objem (cm³) 2615
Valec 4
Emisná norma STAGE V
Palivová nádrž (l) 65
Rýchlosť jazdy (km/h) 40
Pracovná rýchlosť (km/h) 20
Rázvor kolies (mm) 1820
Celková povolená hmotnosť (kg) 3500
Prípustná celková hmotnosť (voliteľné) (kg) 4000
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1928
Rozmery (d x š x v) (mm) 3307 x 1091 x 2093

Výbava

  • Časticový filter
  • Klimatizácia
  • Vykurovanie
  • Maják
  • Celoročné využitie
Nosič náradia Komunálny nosič nadstavieb C 70 SC
Nosič náradia Komunálny nosič nadstavieb C 70 SC
Nosič náradia Komunálny nosič nadstavieb C 70 SC

Video

Oblasti využitia
  • Hodí sa na upratovanie ciest a mokré čistenie, na zimnú údržbu, údržbu zelene ako aj na prepravu