Komunálny nosič nadstavieb S75
Robustný, pevný a terénny: multifunkčný nosič náradia Holder S 75 je skutočným silákom – ideálne komunálne vozidlo na celoročné používanie v tých najťažších podmienkach.
Či už ide o zimný servis alebo údržbu zelene a zavlažovanie, nový Holder S 75 za vás vykoná širokú škálu úloh v najvyššej kvalite. Jeho kĺbové riadenie zaručuje maximálnu manévrovateľnosť aj v úzkych oblastiach alebo na chodníkoch. To umožňuje agilnú, presnú a smerovo stabilnú prácu s dokonalými pracovnými výsledkami. Stály pohon všetkých kolies rozdeľuje výkon motora s výkonom 75 k optimálne na všetky štyri kolesá a zabezpečuje vynikajúcu trakciu. So svetlou šírkou 1,31 metra (v závislosti od pneumatík) sa komunálny nosič náradia ľahko dostane do každého kúta svojho pôsobiska 365 dní v roku. Aj tie najnáročnejšie operácie možno ľahko ovládať z komfortnej kabíny.
Vlastnosti a výhody
Veľká variabilita pri typoch áut, možnosť nadstavieb a rozšíreníFlexibilné použitie a veľký výber výkonného náradia. Systém rýchlej výmeny umožňuje 1 osobe vymeniť náradie bez potreby akéhokoľvek náradia. Dve štandardné oblasti pripevnenia (vpredu/vzadu) a 3. oblasť pripojenia pre kĺbové náradie.
Ergonomická a komfortná kabínaOptimálna klíma v miestnosti za každého počasia s klimatizáciou, kúrením a rotujúcimi vzduchovými dýzami. 360° panoramatický výhľad pre nerušený výhľad na pracovnú plochu a bezpečné manévrovanie. Ergonomicky stvárnené pracovisko.
Jednoduchý servisný prístupKaždodenné servisné práce sú možné bez demontáže náradia. Hydraulicky sklopný kryt motorového priestoru umožňuje sklápanie pri kĺbovom stroji. Otočné alebo sklopné bočné diely na pravej a ľavej strane.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon
|Nafta
|Pohon pojazdu
|Pohon na všetky kolesá
|Výrobca motora
|Deutz
|Výkon motora (kW)
|55
|Zdvihový objem (cm³)
|3621
|Valec
|4
|Emisná norma
|STAGE V
|Palivová nádrž (l)
|84
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|40
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|20
|Rázvor kolies (mm)
|1827
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|5500
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3500
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3500
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|4000 x 1600 x 2300
Výbava
- Časticový filter
- Klimatizácia
- Vykurovanie
- Maják
- Celoročné využitie
Video
Oblasti využitia
- Vhodné na údržbu záhrady, zimný servis, ako aj na zametanie a čistenie