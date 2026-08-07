Komunálny nosič nadstavieb S75

Robustný, pevný a terénny: multifunkčný nosič náradia Holder S 75 je skutočným silákom – ideálne komunálne vozidlo na celoročné používanie v tých najťažších podmienkach.

Či už ide o zimný servis alebo údržbu zelene a zavlažovanie, nový Holder S 75 za vás vykoná širokú škálu úloh v najvyššej kvalite. Jeho kĺbové riadenie zaručuje maximálnu manévrovateľnosť aj v úzkych oblastiach alebo na chodníkoch. To umožňuje agilnú, presnú a smerovo stabilnú prácu s dokonalými pracovnými výsledkami. Stály pohon všetkých kolies rozdeľuje výkon motora s výkonom 75 k optimálne na všetky štyri kolesá a zabezpečuje vynikajúcu trakciu. So svetlou šírkou 1,31 metra (v závislosti od pneumatík) sa komunálny nosič náradia ľahko dostane do každého kúta svojho pôsobiska 365 dní v roku. Aj tie najnáročnejšie operácie možno ľahko ovládať z komfortnej kabíny.

Vlastnosti a výhody
Nosič náradia Komunálny nosič nadstavieb S75: Veľká variabilita pri typoch áut, možnosť nadstavieb a rozšírení
Veľká variabilita pri typoch áut, možnosť nadstavieb a rozšírení
Flexibilné použitie a veľký výber výkonného náradia. Systém rýchlej výmeny umožňuje 1 osobe vymeniť náradie bez potreby akéhokoľvek náradia. Dve štandardné oblasti pripevnenia (vpredu/vzadu) a 3. oblasť pripojenia pre kĺbové náradie.
Nosič náradia Komunálny nosič nadstavieb S75: Ergonomická a komfortná kabína
Ergonomická a komfortná kabína
Optimálna klíma v miestnosti za každého počasia s klimatizáciou, kúrením a rotujúcimi vzduchovými dýzami. 360° panoramatický výhľad pre nerušený výhľad na pracovnú plochu a bezpečné manévrovanie. Ergonomicky stvárnené pracovisko.
Nosič náradia Komunálny nosič nadstavieb S75: Jednoduchý servisný prístup
Jednoduchý servisný prístup
Každodenné servisné práce sú možné bez demontáže náradia. Hydraulicky sklopný kryt motorového priestoru umožňuje sklápanie pri kĺbovom stroji. Otočné alebo sklopné bočné diely na pravej a ľavej strane.
Špecifikácie

Technické údaje

Pohon Nafta
Pohon pojazdu Pohon na všetky kolesá
Výrobca motora Deutz
Výkon motora (kW) 55
Zdvihový objem (cm³) 3621
Valec 4
Emisná norma STAGE V
Palivová nádrž (l) 84
Rýchlosť jazdy (km/h) 40
Pracovná rýchlosť (km/h) 20
Rázvor kolies (mm) 1827
Celková povolená hmotnosť (kg) 5500
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3500
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3500
Rozmery (d x š x v) (mm) 4000 x 1600 x 2300

Výbava

  • Časticový filter
  • Klimatizácia
  • Vykurovanie
  • Maják
  • Celoročné využitie
Nosič náradia Komunálny nosič nadstavieb S75
Nosič náradia Komunálny nosič nadstavieb S75
Nosič náradia Komunálny nosič nadstavieb S75

Video

Oblasti využitia
  • Vhodné na údržbu záhrady, zimný servis, ako aj na zametanie a čistenie