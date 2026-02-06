Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22

Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22 s certifikáciou podľa smernice ATEX 2014/34/EU, prachovej triedy H, je vhodný na použitie v potenciálne výbušných priestoroch označených ako zóna 22.

Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22 je certifikovaný podľa EÚ záväznej smernice ATEX 2014/34/EU nezávislým a renomovaným skúšobným inštitútom IBExU na odstraňovanie horľavého a iného prachu prachovej triedy H vo výbušnom prostredí zóny 22. Výkonný bezkomutátorový EC motor zaručuje životnosť 5000 hodín. Mokro-suchý vysávač odolný proti výbuchu má plne uzemnenú konštrukciu a zodpovedajúce elektricky vodivé príslušenstvo zabraňuje elektrostatickým výbojom. Vďaka 75-litrovej nádobe z nehrdzavejúcej ocele a robustnej konštrukcii s nastaviteľnou rukoväťou možno z nebezpečnej zóny ľahko odstrániť veľké množstvo prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín. Sada bezpečnostných filtrov zaisťuje bezpečnú likvidáciu vysatého materiálu. Súčasťou dodávky NT 75/1 Me Ec H Z22 je bezpečnostný plochý skladaný filter pre prachovú triedu H, ktorý je mimoriadne odolný a má dlhú životnosť vďaka špeciálnej povrchovej úprave PTFE, navyše zaručuje zachytávanie prachu až do výšky 99,995 %.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22: Certifikované pre zónu 22, ako je definované smernicou ATEX 2014/34/EÚ (testovací inštitút IBExU)
Certifikované pre zónu 22, ako je definované smernicou ATEX 2014/34/EÚ (testovací inštitút IBExU)
Mokro suchý vysávač Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22: EC pohon bez kief
EC pohon bez kief
Mokro suchý vysávač Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22: Antistatický systém
Antistatický systém
Bezpečnostný plochý skladaný filter
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 61
Vysávanie (mbar/kPa) 220 / 22
Objem nádoby (l) 75
Príkon (W) max. 1000
Štandardný priemer ( ) ID 40
Dĺžka kábla (m) 10
Materiál kábla Guma
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 76
Farba strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 25,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 31,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 695 x 540 x 1012

Balenie obsahuje

  • Bezpečnostné filtračné vrecko: 1 Kus(y)
  • Dĺžka sacej hadice: 4 m
  • Typ sacej hadice: elektricky vodivé
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Koleno: elektricky vodivé
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Antikorová nádoba
  • Plochý skladaný filter: Sklené vlákno
  • Posuvné držadlo

Výbava

  • Antistatický systém
  • Trieda krytia: I
  • Otočné koliesko s aretáciou
  • Prachová trieda: H
  • Materiál nádoby: nehrdzavejúca oceľ
Mokro suchý vysávač Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22
Mokro suchý vysávač Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22
Mokro suchý vysávač Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22
Mokro suchý vysávač Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22

Video

Oblasti využitia
  • Bezpečnostný vysávač na použitie v zóne 22 s nebezpečenstvom výbuchu
  • Bezpečnostný vysávač prachovej triedy H na odstraňovanie zdraviu škodlivého a rakovinotvorného prachu
Príslušenstvo
Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher