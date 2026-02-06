Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22
Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22 s certifikáciou podľa smernice ATEX 2014/34/EU, prachovej triedy H, je vhodný na použitie v potenciálne výbušných priestoroch označených ako zóna 22.
Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22 je certifikovaný podľa EÚ záväznej smernice ATEX 2014/34/EU nezávislým a renomovaným skúšobným inštitútom IBExU na odstraňovanie horľavého a iného prachu prachovej triedy H vo výbušnom prostredí zóny 22. Výkonný bezkomutátorový EC motor zaručuje životnosť 5000 hodín. Mokro-suchý vysávač odolný proti výbuchu má plne uzemnenú konštrukciu a zodpovedajúce elektricky vodivé príslušenstvo zabraňuje elektrostatickým výbojom. Vďaka 75-litrovej nádobe z nehrdzavejúcej ocele a robustnej konštrukcii s nastaviteľnou rukoväťou možno z nebezpečnej zóny ľahko odstrániť veľké množstvo prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín. Sada bezpečnostných filtrov zaisťuje bezpečnú likvidáciu vysatého materiálu. Súčasťou dodávky NT 75/1 Me Ec H Z22 je bezpečnostný plochý skladaný filter pre prachovú triedu H, ktorý je mimoriadne odolný a má dlhú životnosť vďaka špeciálnej povrchovej úprave PTFE, navyše zaručuje zachytávanie prachu až do výšky 99,995 %.
Vlastnosti a výhody
Certifikované pre zónu 22, ako je definované smernicou ATEX 2014/34/EÚ (testovací inštitút IBExU)
EC pohon bez kief
Antistatický systém
Bezpečnostný plochý skladaný filter
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|61
|Vysávanie (mbar/kPa)
|220 / 22
|Objem nádoby (l)
|75
|Príkon (W)
|max. 1000
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Materiál kábla
|Guma
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|76
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|25,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|31,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|695 x 540 x 1012
Balenie obsahuje
- Bezpečnostné filtračné vrecko: 1 Kus(y)
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Koleno: elektricky vodivé
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Antikorová nádoba
- Plochý skladaný filter: Sklené vlákno
- Posuvné držadlo
Výbava
- Antistatický systém
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
- Prachová trieda: H
- Materiál nádoby: nehrdzavejúca oceľ
Video
Oblasti využitia
- Bezpečnostný vysávač na použitie v zóne 22 s nebezpečenstvom výbuchu
- Bezpečnostný vysávač prachovej triedy H na odstraňovanie zdraviu škodlivého a rakovinotvorného prachu
Príslušenstvo
Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher