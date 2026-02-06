Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec M Z22
Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec M Z22 prachovej triedy M je certifikovaný podľa smernice ATEX 2014/34/EU (skúšobný ústav IBExU) pre použitie v potenciálne výbušných priestoroch označených ako zóna 22.
Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22 certifikovaný podľa EÚ záväznej smernice ATEX 2014/34/EU nezávislým a renomovaným skúšobným inštitútom IBExU je vhodný na odstraňovanie horľavého a iného prachu prachovej triedy M v výbušné oblasti zóny 22. Bezuhlíkový EC motor zaručuje životnosť 5000 hodín. Plne uzemnená konštrukcia a zodpovedajúce vodivé príslušenstvo účinne zabraňujú elektrostatickým výbojom. Vďaka 75-litrovej nádobe z ušľachtilej ocele a robustnej konštrukcii s nastaviteľnou rukoväťou možno z nebezpečnej zóny ľahko odstrániť veľké množstvo prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín pred bezpečnou likvidáciou. NT 75/1 Me Ec M Z22 je vybavený plochým skladaným filtrom Wet & Dry pre triedu prachu M, ktorý zaručuje úroveň zadržania prachu 99,9 percent a je vhodný aj na vysávanie kvapalín. Vysávač na mokré a suché vysávanie je v prípade potreby vhodný a schválený aj na použitie bez filtračného vrecka alebo vrecka na odpad – na tento účel by sa mal použiť voliteľný kazetový filter Wood, ktorý je špeciálne vyvinutý na vysávanie vláknitého prachu bez filtračného vrecka.
Vlastnosti a výhody
Certifikované pre zónu 22, ako je definované smernicou ATEX 2014/34/EÚ (testovací inštitút IBExU)Najvyššia úroveň bezpečnosti používateľov v potenciálne výbušných oblastiach zóny 22. Vhodný na odstraňovanie prachu triedy prachu M.
EC pohon bez kiefVysoká odolnosť proti opotrebovaniu a dlhá životnosť (5000 hodín).
Antistatický systémAntistatický systém s elektricky vodivým príslušenstvom.
Wet & Dry plochý skladaný filter
- Plochý skladaný PES-filter prachovej triedy M spoľahlivo zachytí 99,9 % prachu.
- Filter vyrobený z materiálu PES odolného voči vlhkosti.
- Schválené na vysávanie prachu triedy prachu M.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|61
|Vysávanie (mbar/kPa)
|220 / 22
|Objem nádoby (l)
|75
|Príkon (W)
|max. 1000
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Materiál kábla
|Guma
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|76
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|25,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|31,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|695 x 540 x 1012
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Koleno: elektricky vodivé
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Antikorová nádoba
- Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
- Posuvné držadlo
Výbava
- Antistatický systém
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
- Prachová trieda: M
- Materiál nádoby: nehrdzavejúca oceľ
Video
Oblasti využitia
- Bezpečnostný vysávač na použitie v zóne 22 s nebezpečenstvom výbuchu
- Certifikované pre prachové triedy M a L
Príslušenstvo
Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec M Z22 náhradný diel
