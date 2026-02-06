Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec M Z22

Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec M Z22 prachovej triedy M je certifikovaný podľa smernice ATEX 2014/34/EU (skúšobný ústav IBExU) pre použitie v potenciálne výbušných priestoroch označených ako zóna 22.

Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22 certifikovaný podľa EÚ záväznej smernice ATEX 2014/34/EU nezávislým a renomovaným skúšobným inštitútom IBExU je vhodný na odstraňovanie horľavého a iného prachu prachovej triedy M v výbušné oblasti zóny 22. Bezuhlíkový EC motor zaručuje životnosť 5000 hodín. Plne uzemnená konštrukcia a zodpovedajúce vodivé príslušenstvo účinne zabraňujú elektrostatickým výbojom. Vďaka 75-litrovej nádobe z ušľachtilej ocele a robustnej konštrukcii s nastaviteľnou rukoväťou možno z nebezpečnej zóny ľahko odstrániť veľké množstvo prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín pred bezpečnou likvidáciou. NT 75/1 Me Ec M Z22 je vybavený plochým skladaným filtrom Wet & Dry pre triedu prachu M, ktorý zaručuje úroveň zadržania prachu 99,9 percent a je vhodný aj na vysávanie kvapalín. Vysávač na mokré a suché vysávanie je v prípade potreby vhodný a schválený aj na použitie bez filtračného vrecka alebo vrecka na odpad – na tento účel by sa mal použiť voliteľný kazetový filter Wood, ktorý je špeciálne vyvinutý na vysávanie vláknitého prachu bez filtračného vrecka.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec M Z22: Certifikované pre zónu 22, ako je definované smernicou ATEX 2014/34/EÚ (testovací inštitút IBExU)
Certifikované pre zónu 22, ako je definované smernicou ATEX 2014/34/EÚ (testovací inštitút IBExU)
Najvyššia úroveň bezpečnosti používateľov v potenciálne výbušných oblastiach zóny 22. Vhodný na odstraňovanie prachu triedy prachu M.
Mokro suchý vysávač Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec M Z22: EC pohon bez kief
EC pohon bez kief
Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a dlhá životnosť (5000 hodín).
Mokro suchý vysávač Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec M Z22: Antistatický systém
Antistatický systém
Antistatický systém s elektricky vodivým príslušenstvom.
Wet & Dry plochý skladaný filter
  • Plochý skladaný PES-filter prachovej triedy M spoľahlivo zachytí 99,9 % prachu.
  • Filter vyrobený z materiálu PES odolného voči vlhkosti.
  • Schválené na vysávanie prachu triedy prachu M.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 61
Vysávanie (mbar/kPa) 220 / 22
Objem nádoby (l) 75
Príkon (W) max. 1000
Štandardný priemer ( ) ID 40
Dĺžka kábla (m) 10
Materiál kábla Guma
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 76
Farba strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 25,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 31,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 695 x 540 x 1012

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 4 m
  • Typ sacej hadice: elektricky vodivé
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Koleno: elektricky vodivé
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Antikorová nádoba
  • Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
  • Posuvné držadlo

Výbava

  • Antistatický systém
  • Trieda krytia: I
  • Otočné koliesko s aretáciou
  • Prachová trieda: M
  • Materiál nádoby: nehrdzavejúca oceľ
Mokro suchý vysávač Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec M Z22
Mokro suchý vysávač Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec M Z22
Mokro suchý vysávač Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec M Z22
Mokro suchý vysávač Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec M Z22

Video

Oblasti využitia
  • Bezpečnostný vysávač na použitie v zóne 22 s nebezpečenstvom výbuchu
  • Certifikované pre prachové triedy M a L
Príslušenstvo
Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec M Z22 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher