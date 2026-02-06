Mokro-suchý vysávač NT 50/1 K
Vďaka čerpadlu odpadovej vody a konektoru Geka je mokro-suchý vysávač NT 50/1 K ideálny na rýchle odstránenie veľkého množstva tekutín v stavebníctve alebo priemysle.
Či už na staveniskách alebo v priemyselných závodoch, mokro-suchý vysávač NT 50/1 K od spoločnosti Kärcher je špeciálne navrhnutý na rýchle odstránenie veľkých objemov vody. Vďaka výkonnému likvidačnému čerpadlu zvládne viac ako 300 litrov špinavej vody za minútu, vrátane hrubých nečistôt do veľkosti častíc 20 milimetrov. Štandardná spojka Geka zaisťuje jej kompatibilitu s týmto široko používaným spojovacím systémom pre vodné hadice. Turbína a likvidačné čerpadlo sú chránené pred poškodením alebo upchatím účinnými filtrami na hrubé nečistoty, ktoré zabraňujú nasatiu malých častí, kameňov, lístia alebo zvyškov stavebného materiálu. Kovové riadiace kolieska na robustnej 50-litrovej nádobe a plynule nastaviteľná posuvná rukoväť zaisťujú bezproblémovú prepravu vysávača NT 50/1 K z vozidla na miesto použitia a späť.
Vlastnosti a výhody
Integrované kalové čerpadloPomocou čerpadla je možné zlikvidovať veľké množstvo tekutiny, takže je možné kontinuálne vysávať.
Integrovaný kôš filtra na hrubé nečistoty na ochranu čerpadlaChráni čerpadlo pred upchatím kameňmi, listami alebo kúskami dreva.
Vzduchový ventil na reguláciu sacej silyVentil sa montuje medzi hadicu a ohyb. Umožňuje synchronizáciu prietoku vody vysávača a čerpadla.
Vypúšťacia hadica
- Čerpadlo odpadovej vody likviduje väčšinu nasatých kvapalín.
- Pre pohodlnú likvidáciu zvyškových zvyškov tekutín.
Integrovaný filter na hrubé nečistoty na ochranu turbíny
- Chráni turbínu pred poškodením hrubými nečistotami a malými časťami.
Vysoko kvalitné príslušenstvo
- Sacia hadica odolná voči oleju.
- Adv. podlahová hubica
- Plynule nastaviteľná tlačiaca rukoväť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar)
|273
|Objem nádoby (l)
|50
|Príkon (W)
|1200
|Výkon odvádzacieho čerpadla (W)
|1100
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|28
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|32,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|640 x 370 x 1045
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Typ sacej hadice: Odolný proti oleju
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Filter na hrubé nečistoty
- Posuvné držadlo
Výbava
- Vypúšťacia hadica
- Integrované likvidačné čerpadlo
- Trieda krytia: I
Oblasti využitia
- Stavby
- Priemysel
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 50/1 K náhradný diel
