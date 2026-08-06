Mokro-suchý vysávač NT 50/1 Mwf pre hasičov
Mokro-suchý vysávač NT 50/1 Mwf na odstraňovanie veľkých objemov vody pri hasení požiarov alebo pri povodniach. Optimálne spĺňa vysoké požiadavky hasičských jednotiek.
Extrémne výkonný, robustný a prenosný: Mokro-suchý vysávač NT 50/1 Mwf pre hasičov od Kärcher spĺňa aj tie najvyššie požiadavky na hasičské prevádzky. Mobilný stroj vybavený 50-litrovou nádobou, kovovými riadiacimi kladkami/kolieskami a plynule nastaviteľnou rukoväťou na tlačenie môže byť rýchlo na mieste, kde je okamžite pripravený na použitie vďaka C-spojke na pripojenie všetkých bežných požiarnych hadíc. Čerpadlo na odpadovú vodu prečerpá až 330 litrov vody za minútu – ideálne na rýchle odstraňovanie veľkých objemov vody, ku ktorým dochádza pri hasení požiarov alebo pri záplavách. Osobný ochranný spínač PRCD-K so zástrčkou IP68, navrhnutý špeciálne pre použitie s elektrocentrálami, ako aj kôš filtra na hrubé nečistoty, ktorý účinne chráni čerpadlo odpadovej vody pred upchatím spôsobeným vysatými kameňmi, lístím alebo drevom, zaisťujú bezpečnosť všetkých zúčastnených a stroja. Hasičský vysávač NT 50/1 Mwf je navyše vybavený olejovzdornou sacou hadicou a kvalitnou hliníkovou podlahovou hubicou.
Vlastnosti a výhody
Integrované kalové čerpadloPomocou čerpadla je možné zlikvidovať veľké množstvo tekutiny, takže je možné kontinuálne vysávať.
Osobný bezpečnostný spínač PRCD-K s konektorom IP68Detekuje chybové prúdy v zlomkoch sekundy a preruší napájanie. Poskytuje spoľahlivú ochranu pred životu nebezpečným elektrickým prúdom.
Integrovaný kôš filtra na hrubé nečistoty na ochranu čerpadlaChráni čerpadlo pred upchatím kameňmi, listami alebo kúskami dreva.
Vzduchový ventil na reguláciu sacej sily
- Ventil sa montuje medzi hadicu a ohyb.
- Umožňuje synchronizáciu prietoku vody vysávača a čerpadla.
Vypúšťacia hadica
- Čerpadlo odpadovej vody likviduje väčšinu nasatých kvapalín.
- Pre pohodlnú likvidáciu zvyškových zvyškov tekutín.
Integrovaný filter na hrubé nečistoty na ochranu turbíny
- Chráni turbínu pred poškodením hrubými nečistotami a malými časťami.
Vysoko kvalitné príslušenstvo
- Sacia hadica odolná voči oleju.
- Hliníková priemyselná podlahová hubica.
- Plynule nastaviteľná tlačiaca rukoväť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar)
|273
|Objem nádoby (l)
|50
|Príkon (W)
|1200
|Výkon odvádzacieho čerpadla (W)
|810
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|28
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|34,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|640 x 370 x 1045
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Typ sacej hadice: Odolný proti oleju
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 370 mm
- Materiál mokro-suchej podlahovej hubice: Hliník
- Štrbinová hubica
- Filter na hrubé nečistoty
- Posuvné držadlo
Výbava
- Vypúšťacia hadica
- Automatické vypínanie a ochranný spínač FI
- PRCD-K osobná ochrana: so zástrčkou IP68
- Spojka C
- Integrované likvidačné čerpadlo
- Trieda krytia: I
Video
Oblasti využitia
- Na elimináciu veľkého množstva vody počas hasenia požiaru
- Určené pre operácie hasičského zboru a civilnej ochrany
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 50/1 Mwf pre hasičov náhradný diel
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