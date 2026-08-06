Mokro-suchý vysávač NT 50/2 Me Classic Edition

Dvojmotorový mokro-suchý vysávač NT 50/2 Me Classic s kartušovým filtrom a 50-litrovou nádobou. Na všetky druhy mokrých a hrubých nečistôt. Vynikajúci sací výkon, manipulácia a kvalita!

Výkonný dvojmotorový vysávač na mokré a suché vysávanie NT 50/2 Me Classic okamžite odstráni tekutiny, hrubé nečistoty a prach. Stroj je vybavený 50-litrovou nádobou a ponúka vynikajúcu manipuláciu a robustnú kvalitu. Štandardná rukoväť a extra robustný podvozok s kovovými kolieskami zaisťujú vynikajúcu mobilitu. Stroj je vybavený kazetovým filtrom a ponúka koncept Easy Service Concept. NT 50/2 Me Classic je určený na mierne znečistenie.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 50/2 Me Classic Edition: Robustný, jednoduchá manipulácia
Robustný, jednoduchá manipulácia
Extrémne mobilný na všetkých povrchoch vďaka robustnému podvozku, veľkým kolesám a kovovým kolieskam. Štandardné držadlo zaisťuje pohodlnú prepravu.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 50/2 Me Classic Edition: Vynikajúca sacia sila
Vynikajúca sacia sila
2 výkonné turbíny zaisťujú vynikajúci sací výkon. Silný sací výkon zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia a maximálnu účinnosť.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 50/2 Me Classic Edition: Vysávanie bez filtračných vreciek
Vysávanie bez filtračných vreciek
Dvojmotorové vysávače NT Classic sú vybavené osvedčeným kartušovým filtrom Kärcher. Patronový filter umožňuje trvalé odsávanie bez filtračného vrecka.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s) 2 x 53
Vysávanie (mbar/kPa) 225 / 22,5
Objem nádoby (l) 50
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Príkon (W) max. 2300
Štandardný priemer ( ) ID 40
Dĺžka kábla (m) 7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 76
Farba strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 17,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 23,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 580 x 510 x 850

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Patrónový filter: Papier
  • Antikorová nádoba
  • Posuvné držadlo

Video

Oblasti využitia
  • Na vysávanie kvapalín, hrubých nečistôt a prachu na všetkých tvrdých povrchoch, ako aj na čistenie interiéru vozidla.
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 50/2 Me Classic Edition náhradný diel

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