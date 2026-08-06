Mokro-suchý vysávač NT 50/2 Me Classic Edition
Dvojmotorový mokro-suchý vysávač NT 50/2 Me Classic s kartušovým filtrom a 50-litrovou nádobou. Na všetky druhy mokrých a hrubých nečistôt. Vynikajúci sací výkon, manipulácia a kvalita!
Výkonný dvojmotorový vysávač na mokré a suché vysávanie NT 50/2 Me Classic okamžite odstráni tekutiny, hrubé nečistoty a prach. Stroj je vybavený 50-litrovou nádobou a ponúka vynikajúcu manipuláciu a robustnú kvalitu. Štandardná rukoväť a extra robustný podvozok s kovovými kolieskami zaisťujú vynikajúcu mobilitu. Stroj je vybavený kazetovým filtrom a ponúka koncept Easy Service Concept. NT 50/2 Me Classic je určený na mierne znečistenie.
Vlastnosti a výhody
Robustný, jednoduchá manipuláciaExtrémne mobilný na všetkých povrchoch vďaka robustnému podvozku, veľkým kolesám a kovovým kolieskam. Štandardné držadlo zaisťuje pohodlnú prepravu.
Vynikajúca sacia sila2 výkonné turbíny zaisťujú vynikajúci sací výkon. Silný sací výkon zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia a maximálnu účinnosť.
Vysávanie bez filtračných vreciekDvojmotorové vysávače NT Classic sú vybavené osvedčeným kartušovým filtrom Kärcher. Patronový filter umožňuje trvalé odsávanie bez filtračného vrecka.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|2 x 53
|Vysávanie (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Objem nádoby (l)
|50
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Príkon (W)
|max. 2300
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|76
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|17,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|23,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|580 x 510 x 850
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: Papier
- Antikorová nádoba
- Posuvné držadlo
Video
Oblasti využitia
- Na vysávanie kvapalín, hrubých nečistôt a prachu na všetkých tvrdých povrchoch, ako aj na čistenie interiéru vozidla.
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 50/2 Me Classic Edition náhradný diel
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