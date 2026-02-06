Mokro-suchý vysávač NT 90/2 Me Classic Edition
Dvojmotorový mokro-suchý vysávač NT 90/2 Me Classic so svojou veľkorysou 90-litrovou nádobou povysáva veľké množstvo mokrých a hrubých nečistôt. S vynikajúcim sacím výkonom, ovládateľnosťou a kvalitou.
Či už ide o prach, hrubé nečistoty alebo tekutiny, výkonný NT 90/2 Me Classic disponuje extra veľkou 90-litrovou nádobou na vysávanie veľkého množstva nečistôt všetkého druhu a vyznačuje sa jednoduchou manipuláciou. Vysokokvalitný, robustný dvojmotorový vysávač na mokré a suché vysávanie je vybavený štandardnou rukoväťou na tlačenie a extra robustným podvozkom s kovovými kolieskami. Stroj je tiež vybavený vysoko účinným kartušovým filtrom a praktickou vypúšťacou hadicou.
Vlastnosti a výhody
Robustný, jednoduchá manipuláciaExtrémne mobilný na všetkých povrchoch vďaka robustnému podvozku, veľkým kolesám a kovovým kolieskam. Štandardné držadlo zaisťuje pohodlnú prepravu.
Vynikajúca sacia sila2 výkonné turbíny zaisťujú vynikajúci sací výkon. Silný sací výkon zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia a maximálnu účinnosť.
Vypúšťacia hadicaPomocou ľahko prístupnej vypúšťacej hadice sa dajú nasaté tekutiny pohodlne vyprázdniť.
Vysávanie bez filtračných vreciek
- Dvojmotorové vysávače NT Classic sú vybavené osvedčeným kartušovým filtrom Kärcher.
- Patronový filter umožňuje trvalé odsávanie bez filtračného vrecka.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|2 x 53
|Vysávanie (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Objem nádoby (l)
|90
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Príkon (W)
|max. 2300
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|76
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|19
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|26
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|580 x 510 x 995
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: Papier
- Vypúšťacia hadica
- Antikorová nádoba
Oblasti využitia
- Na vysávanie kvapalín, hrubých nečistôt a prachu na všetkých tvrdých povrchoch, ako aj na čistenie interiéru vozidla.
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 90/2 Me Classic Edition náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher