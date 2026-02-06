Mokro-suchý vysávač NT 90/2 Me Classic Edition

Dvojmotorový mokro-suchý vysávač NT 90/2 Me Classic so svojou veľkorysou 90-litrovou nádobou povysáva veľké množstvo mokrých a hrubých nečistôt. S vynikajúcim sacím výkonom, ovládateľnosťou a kvalitou.

Či už ide o prach, hrubé nečistoty alebo tekutiny, výkonný NT 90/2 Me Classic disponuje extra veľkou 90-litrovou nádobou na vysávanie veľkého množstva nečistôt všetkého druhu a vyznačuje sa jednoduchou manipuláciou. Vysokokvalitný, robustný dvojmotorový vysávač na mokré a suché vysávanie je vybavený štandardnou rukoväťou na tlačenie a extra robustným podvozkom s kovovými kolieskami. Stroj je tiež vybavený vysoko účinným kartušovým filtrom a praktickou vypúšťacou hadicou.

Vlastnosti a výhody
Robustný, jednoduchá manipulácia
Extrémne mobilný na všetkých povrchoch vďaka robustnému podvozku, veľkým kolesám a kovovým kolieskam. Štandardné držadlo zaisťuje pohodlnú prepravu.
Vynikajúca sacia sila
2 výkonné turbíny zaisťujú vynikajúci sací výkon. Silný sací výkon zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia a maximálnu účinnosť.
Vypúšťacia hadica
Pomocou ľahko prístupnej vypúšťacej hadice sa dajú nasaté tekutiny pohodlne vyprázdniť.
Vysávanie bez filtračných vreciek
  • Dvojmotorové vysávače NT Classic sú vybavené osvedčeným kartušovým filtrom Kärcher.
  • Patronový filter umožňuje trvalé odsávanie bez filtračného vrecka.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 2 x 53
Vysávanie (mbar/kPa) 225 / 22,5
Objem nádoby (l) 90
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Príkon (W) max. 2300
Štandardný priemer ( ) ID 40
Dĺžka kábla (m) 7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 76
Farba strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 19
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 26
Rozmery (d x š x v) (mm) 580 x 510 x 995

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Patrónový filter: Papier
  • Vypúšťacia hadica
  • Antikorová nádoba
Oblasti využitia
  • Na vysávanie kvapalín, hrubých nečistôt a prachu na všetkých tvrdých povrchoch, ako aj na čistenie interiéru vozidla.
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 90/2 Me Classic Edition náhradný diel

