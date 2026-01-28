Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/150 C Classic

BDS 43/150 C Classic je odolný jednokotúčový stroj na rôznorodé použitie pri čistení podláh. S bezúdržbovou planétovou prevodovkou a silným 1500 W motorom.

Náš veľmi odolný jednokotúčový stroj BDS 43/150 C Classic presviedča vynikajúcim pomerom ceny a výkonu a enormnou všestrannosťou pri dôkladnom čistení podláh. Vďaka svojmu silnému 1500 W motoru sa sa hodí na tvrdé a elastické podlahy a tiež aj na textilné krytiny, ako aj na brúsenie opotrebených parketových podláh. Jeho pracovná šírka 430 milimetrov je predurčená na väčšinu použití v oblasti čistenia budov, zatiaľ čo bezúdržbová planétová prevodovka s odolnými kovovými ozubeným kolesami zabezpečuje dlhú životnosť a výrazne nižšie opotrebenie a náklady na údržbu v porovnaní s remeňovou prevodovkou. Unášač padu patrí mimochodom do štandardnej výbavy.

Vlastnosti a výhody
Jednokotúčový stroj Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/150 C Classic: Výkonný motor
Výkonný motor
Veľmi pevné vyhotovenie s dlhou životnosťou. Sila pri rôznorodých možnostiach využitia. Nízke náklady na prevádzku a servis.
Jednokotúčový stroj Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/150 C Classic: Robustná planétová prevodovka
Robustná planétová prevodovka
S odolnými kovovými ozubeným kolesami. Nižšie opotrebenie a náklady na údržbu v porovnaní s remeňovou prevodovkou. Vyšší krútivý moment v porovnaní s bežnou remeňovou prevodovkou. Tichosť, dlhá životnosť a bezúdržbovosť.
Jednokotúčový stroj Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/150 C Classic: Jednoduchá obsluha
Jednoduchá obsluha
Komfortná a jednoduchá obsluha. Veľmi dobrá rovnováha a pokojný chod.
Prídavná zásuvka
  • Na pripojenie odsávacej jednotky, ktorá zníži prašnosť.
  • Zvyšuje čistiaci výkon.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Napájanie zo siete
Pracovná šírka kief (mm) 430
Pracovná výška (mm) 90
Otáčky kief (rpm) 150
Prítlačný tlak kief (kg) 43
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 66
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 44,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 940 x 430 x 1105

Balenie obsahuje

  • Unášač

Výbava

  • Nádrž voliteľne: 10 l
  • Napájanie zo siete

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne pre dodávateľov stavebných služieb na použitie vo verejných budovách alebo kanceláriách.
  • Na dôkladné čistenie všetkých podlahových plôch – od tvrdých povrchov až po koberce.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/150 C Classic náhradný diel

