Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/150 C Classic
BDS 43/150 C Classic je odolný jednokotúčový stroj na rôznorodé použitie pri čistení podláh. S bezúdržbovou planétovou prevodovkou a silným 1500 W motorom.
Náš veľmi odolný jednokotúčový stroj BDS 43/150 C Classic presviedča vynikajúcim pomerom ceny a výkonu a enormnou všestrannosťou pri dôkladnom čistení podláh. Vďaka svojmu silnému 1500 W motoru sa sa hodí na tvrdé a elastické podlahy a tiež aj na textilné krytiny, ako aj na brúsenie opotrebených parketových podláh. Jeho pracovná šírka 430 milimetrov je predurčená na väčšinu použití v oblasti čistenia budov, zatiaľ čo bezúdržbová planétová prevodovka s odolnými kovovými ozubeným kolesami zabezpečuje dlhú životnosť a výrazne nižšie opotrebenie a náklady na údržbu v porovnaní s remeňovou prevodovkou. Unášač padu patrí mimochodom do štandardnej výbavy.
Vlastnosti a výhody
Výkonný motorVeľmi pevné vyhotovenie s dlhou životnosťou. Sila pri rôznorodých možnostiach využitia. Nízke náklady na prevádzku a servis.
Robustná planétová prevodovkaS odolnými kovovými ozubeným kolesami. Nižšie opotrebenie a náklady na údržbu v porovnaní s remeňovou prevodovkou. Vyšší krútivý moment v porovnaní s bežnou remeňovou prevodovkou. Tichosť, dlhá životnosť a bezúdržbovosť.
Jednoduchá obsluhaKomfortná a jednoduchá obsluha. Veľmi dobrá rovnováha a pokojný chod.
Prídavná zásuvka
- Na pripojenie odsávacej jednotky, ktorá zníži prašnosť.
- Zvyšuje čistiaci výkon.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Napájanie zo siete
|Pracovná šírka kief (mm)
|430
|Pracovná výška (mm)
|90
|Otáčky kief (rpm)
|150
|Prítlačný tlak kief (kg)
|43
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|66
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|44,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|940 x 430 x 1105
Balenie obsahuje
- Unášač
Výbava
- Nádrž voliteľne: 10 l
- Napájanie zo siete
Video
Oblasti využitia
- Ideálne pre dodávateľov stavebných služieb na použitie vo verejných budovách alebo kanceláriách.
- Na dôkladné čistenie všetkých podlahových plôch – od tvrdých povrchov až po koberce.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/150 C Classic náhradný diel
