Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/DUO C
Univerzálny jednokotúčový stroj BDS 43/DUO C na čistenie, leštenie a brúsenie rôznych typov podláh. Stroj zaujme vynikajúcim hladkým chodom pri 150 alebo 300 ot./min.
S pracovnou šírkou 43 centimetrov, variabilnou rýchlosťou otáčania (150 alebo 300 ot./min.) a výkonným 1500 W motorom umožňuje náš jednokotúčový stroj BDS 43/DUO C rôzne oblasti použitia. Stroj je vhodný na čistenie tvrdých a elastických podláh a kobercov, na leštenie rôznych povrchov a dokonca aj na brúsenie parkiet. BDS 43/DUO C zaujme vynikajúcim hladkým chodom. Široká rukoväť tiež podporuje jednoduchú manipuláciu so strojom, takže ho bez problémov zvládnu aj neskúsení alebo netrénovaní používatelia.
Vlastnosti a výhody
Dve rýchlosti150 ot/min a 300 ot/min voliteľné pomocou prepínača Prepínač je dobre prístupný
Veľmi tichýPoužiteľný aj v priestoroch veľmi citlivých na hluk (napr. hotely, nemocnice alebo kancelárie)
Výkonný motorVeľmi pevné vyhotovenie s dlhou životnosťou. Vysoký moment otáčania pre efektívnu prácu.
Veľmi nízky kryt
- Na čistenie pod nábytkom a radiátormi.
Veľké kolesá
- Jednoduchá preprava aj na dlhších trasách.
- Zvládne aj schody.
Bohaté príslušenstvo
- Príslušenstvo prispôsobené používaniu (napr. veľkosť nádrže, kefy v rôznej tvrdosti, unášač, rôzne pady, pady z mikrovlákna, diamantové pady atď.)
- Systémové čistenie: Na každé použitie správne príslušenstvo.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Napájanie zo siete
|Pracovná šírka kief (mm)
|430
|Pracovná výška (mm)
|90
|Otáčky kief (rpm)
|150 - 300
|Prítlačný tlak kief (kg)
|45
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|66
|Napätie (V)
|220
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|49,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|940 x 430 x 1070
Balenie obsahuje
- Unášač
Výbava
- Nádrž voliteľne: 10 l
- Napájanie zo siete
Video
Oblasti využitia
- Na čistenie tvrdých, elastických a textilných podlahových krytín
- Ideálne aj na leštenie a brúsenie parkiet
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/DUO C náhradný diel
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