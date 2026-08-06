Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/DUO C

Univerzálny jednokotúčový stroj BDS 43/DUO C na čistenie, leštenie a brúsenie rôznych typov podláh. Stroj zaujme vynikajúcim hladkým chodom pri 150 alebo 300 ot./min.

S pracovnou šírkou 43 centimetrov, variabilnou rýchlosťou otáčania (150 alebo 300 ot./min.) a výkonným 1500 W motorom umožňuje náš jednokotúčový stroj BDS 43/DUO C rôzne oblasti použitia. Stroj je vhodný na čistenie tvrdých a elastických podláh a kobercov, na leštenie rôznych povrchov a dokonca aj na brúsenie parkiet. BDS 43/DUO C zaujme vynikajúcim hladkým chodom. Široká rukoväť tiež podporuje jednoduchú manipuláciu so strojom, takže ho bez problémov zvládnu aj neskúsení alebo netrénovaní používatelia.

Vlastnosti a výhody
Jednokotúčový stroj Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/DUO C: Dve rýchlosti
Dve rýchlosti
150 ot/min a 300 ot/min voliteľné pomocou prepínača Prepínač je dobre prístupný
Jednokotúčový stroj Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/DUO C: Veľmi tichý
Veľmi tichý
Použiteľný aj v priestoroch veľmi citlivých na hluk (napr. hotely, nemocnice alebo kancelárie)
Jednokotúčový stroj Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/DUO C: Výkonný motor
Výkonný motor
Veľmi pevné vyhotovenie s dlhou životnosťou. Vysoký moment otáčania pre efektívnu prácu.
Veľmi nízky kryt
  • Na čistenie pod nábytkom a radiátormi.
Veľké kolesá
  • Jednoduchá preprava aj na dlhších trasách.
  • Zvládne aj schody.
Bohaté príslušenstvo
  • Príslušenstvo prispôsobené používaniu (napr. veľkosť nádrže, kefy v rôznej tvrdosti, unášač, rôzne pady, pady z mikrovlákna, diamantové pady atď.)
  • Systémové čistenie: Na každé použitie správne príslušenstvo.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Napájanie zo siete
Pracovná šírka kief (mm) 430
Pracovná výška (mm) 90
Otáčky kief (rpm) 150 - 300
Prítlačný tlak kief (kg) 45
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 66
Napätie (V) 220
Frekvencia (Hz) 50
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 49,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 940 x 430 x 1070

Balenie obsahuje

  • Unášač

Výbava

  • Nádrž voliteľne: 10 l
  • Napájanie zo siete

Video

Oblasti využitia
  • Na čistenie tvrdých, elastických a textilných podlahových krytín
  • Ideálne aj na leštenie a brúsenie parkiet
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/DUO C náhradný diel

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