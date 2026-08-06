Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C

Výkonný, odolný a všestranne využiteľný: náš nový orbitálny jednokotúčový stroj BDS 43 / Orbital C s kombinovanými orbitálnymi a otočnými pohybmi pre maximálnu efektivitu čistenia.

Maximálna efektivita čistenia, veľká rôznorodosť využitia, jednoduchá manipulácia: Náš nový orbitálny jednokotúčový stroj BDS 43 / Orbital C presviedča hlavne v oblasti upratovania budov, či už v kanceláriách, maloobchode, nemocniciach alebo školách. Na základe inovatívnej technológie kombinuje tento stroj orbitálne a otočné pohyby na konštantnú vibráciu, čím umožňuje rôznorodé možnosti využitia, od dôkladného umývania, cez leštenie a kryštalizáciu až po odstraňovanie ochranných vrstiev. Jeho pracovná šírka 43 centimetrov dovoľuje pritom aj prácu v úzkych a zastavaných priestoroch.

Vlastnosti a výhody
Jednokotúčový stroj Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C: Intuitívna a jednoduchá obsluha
Intuitívna a jednoduchá obsluha
Komfortná a jednoduchá obsluha. Veľmi dobrá rovnováha a pokojný chod. Pomáha predchádzať nesprávnej obsluhe.
Jednokotúčový stroj Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C: Režime Reverse Handle
Režime Reverse Handle
Zvyšuje tlak kief z 38 až na 55 kilogramov. Vysoká efektivita čistenia aj za sťažených podmienok. Jednoduchá práca aj v stiesnených priestoroch.
Jednokotúčový stroj Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C: 90° naklápacia hlava
90° naklápacia hlava
Umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu padu. Zvyšuje pohodlie, predchádza mokrým padom na podlahách.
Rotačno-orbitálny pohyb
  • Vynikajúci výsledok čistenia pri dobe čistenia kratšej až o 50 %.
  • Vynikajúce výsledky čistenia na všetkých typoch podláh.
  • Zníženie náklady na čistenie a školenia.
Výkonný motor
  • Veľmi pevné vyhotovenie s dlhou životnosťou.
  • Sila pri rôznorodých možnostiach využitia.
  • Nízke náklady na prevádzku a servis.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Napájanie zo siete
Pracovná šírka kief (mm) 430
Pracovná výška (mm) 100
Nádrž na čistú vodu (l) 12
Otáčky kief (rpm) 60
Prítlačný tlak kief (kg) 38 - 55
Oscilácie (O/min) 1500
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 54
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 52,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 1070 x 570 x 430

Balenie obsahuje

  • Nádrž: 12 l
  • Unášač

Výbava

  • Napájanie zo siete

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí pre kancelárie, výrobné haly, maloobchod, hotely, závodné jedálne, nemocnice alebo školy
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C náhradný diel

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