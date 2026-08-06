Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C
Výkonný, odolný a všestranne využiteľný: náš nový orbitálny jednokotúčový stroj BDS 43 / Orbital C s kombinovanými orbitálnymi a otočnými pohybmi pre maximálnu efektivitu čistenia.
Maximálna efektivita čistenia, veľká rôznorodosť využitia, jednoduchá manipulácia: Náš nový orbitálny jednokotúčový stroj BDS 43 / Orbital C presviedča hlavne v oblasti upratovania budov, či už v kanceláriách, maloobchode, nemocniciach alebo školách. Na základe inovatívnej technológie kombinuje tento stroj orbitálne a otočné pohyby na konštantnú vibráciu, čím umožňuje rôznorodé možnosti využitia, od dôkladného umývania, cez leštenie a kryštalizáciu až po odstraňovanie ochranných vrstiev. Jeho pracovná šírka 43 centimetrov dovoľuje pritom aj prácu v úzkych a zastavaných priestoroch.
Vlastnosti a výhody
Intuitívna a jednoduchá obsluhaKomfortná a jednoduchá obsluha. Veľmi dobrá rovnováha a pokojný chod. Pomáha predchádzať nesprávnej obsluhe.
Režime Reverse HandleZvyšuje tlak kief z 38 až na 55 kilogramov. Vysoká efektivita čistenia aj za sťažených podmienok. Jednoduchá práca aj v stiesnených priestoroch.
90° naklápacia hlavaUmožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu padu. Zvyšuje pohodlie, predchádza mokrým padom na podlahách.
Rotačno-orbitálny pohyb
- Vynikajúci výsledok čistenia pri dobe čistenia kratšej až o 50 %.
- Vynikajúce výsledky čistenia na všetkých typoch podláh.
- Zníženie náklady na čistenie a školenia.
Výkonný motor
- Veľmi pevné vyhotovenie s dlhou životnosťou.
- Sila pri rôznorodých možnostiach využitia.
- Nízke náklady na prevádzku a servis.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Napájanie zo siete
|Pracovná šírka kief (mm)
|430
|Pracovná výška (mm)
|100
|Nádrž na čistú vodu (l)
|12
|Otáčky kief (rpm)
|60
|Prítlačný tlak kief (kg)
|38 - 55
|Oscilácie (O/min)
|1500
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|54
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|52,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1070 x 570 x 430
Balenie obsahuje
- Nádrž: 12 l
- Unášač
Výbava
- Napájanie zo siete
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí pre kancelárie, výrobné haly, maloobchod, hotely, závodné jedálne, nemocnice alebo školy
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C náhradný diel
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