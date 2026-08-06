Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C Spray

Nový orbitálny jednokotúčový stroj BDS 43 / Orbital C Spray na rôzne druhy čistenia v oblasti upratovacích služieb. Vďaka integrovaným striekacím tryskám aj na dôkladné čistenie kobercov.

S pracovnou šírkou 43 centimetrov a širokým spektrom využitia je náš nový orbitálny jednokotúčový stroj BDS 43 / Orbital C Spray predurčený pre oblasti upratovacích služieb. Stroj kombinuje orbitálne a otočné pohyby na konštantnú vibráciu a zvyšuje efektivitu čistenia na maximum. Na to je stroj špeciálne na čistenie kobercov vybavený striekacími tryskami, ktoré umožňujú nanášať na veľké plochy presne potrebné množstvo čistiaceho roztoku a okrem vynikajúcich výsledkov čistenia skracujú aj čas schnutia. Sprievodný efekt orbitálneho pohybu: Tento odolný stroj má obzvlášť tichý chod a je stabilný, čo zaručuje vysokú mieru jednoduchosti obsluhy a prácu bez únavy – či už pri umývaní, odstraňovaní povrchových vrstiev, leštení alebo kryštalizácii.

Vlastnosti a výhody
Jednokotúčový stroj Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C Spray: Intuitívna a jednoduchá obsluha
Intuitívna a jednoduchá obsluha
Komfortná a jednoduchá obsluha. Veľmi dobrá rovnováha a pokojný chod. Pomáha predchádzať nesprávnej obsluhe.
Jednokotúčový stroj Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C Spray: Režime Reverse Handle
Režime Reverse Handle
Zvyšuje tlak kief z 38 až na 55 kilogramov. Vysoká efektivita čistenia aj za sťažených podmienok. Jednoduchá práca aj v stiesnených priestoroch.
Jednokotúčový stroj Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C Spray: Zabudované nastaviteľné striekacie trysky
Zabudované nastaviteľné striekacie trysky
Pre exaktný prietok vody a vysoký plošný výkon. Veľmi dobrý výsledok čistenia a krátke doby schnutia.
Rotačno-orbitálny pohyb
  • Vynikajúci výsledok čistenia pri dobe čistenia kratšej až o 50 %.
  • Vynikajúce výsledky čistenia na všetkých typoch podláh.
  • Zníženie náklady na čistenie a školenia.
90° naklápacia hlava
  • Umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu padu.
  • Zvyšuje pohodlie, predchádza mokrým padom na podlahách.
Výkonný motor
  • Veľmi pevné vyhotovenie s dlhou životnosťou.
  • Sila pri rôznorodých možnostiach využitia.
  • Nízke náklady na prevádzku a servis.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Napájanie zo siete
Pracovná šírka kief (mm) 430
Pracovná výška (mm) 100
Nádrž na čistú vodu (l) 12
Otáčky kief (rpm) 60
Prítlačný tlak kief (kg) 38 - 55
Oscilácie (O/min) 1500
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 59
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 54,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 430 x 520 x 1070

Balenie obsahuje

  • Nádrž: 12 l
  • Unášač

Výbava

  • Napájanie zo siete

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí pre kancelárie, výrobné haly, maloobchod, hotely, závodné jedálne, nemocnice alebo školy
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C Spray náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher