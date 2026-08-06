Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C Spray
Nový orbitálny jednokotúčový stroj BDS 43 / Orbital C Spray na rôzne druhy čistenia v oblasti upratovacích služieb. Vďaka integrovaným striekacím tryskám aj na dôkladné čistenie kobercov.
S pracovnou šírkou 43 centimetrov a širokým spektrom využitia je náš nový orbitálny jednokotúčový stroj BDS 43 / Orbital C Spray predurčený pre oblasti upratovacích služieb. Stroj kombinuje orbitálne a otočné pohyby na konštantnú vibráciu a zvyšuje efektivitu čistenia na maximum. Na to je stroj špeciálne na čistenie kobercov vybavený striekacími tryskami, ktoré umožňujú nanášať na veľké plochy presne potrebné množstvo čistiaceho roztoku a okrem vynikajúcich výsledkov čistenia skracujú aj čas schnutia. Sprievodný efekt orbitálneho pohybu: Tento odolný stroj má obzvlášť tichý chod a je stabilný, čo zaručuje vysokú mieru jednoduchosti obsluhy a prácu bez únavy – či už pri umývaní, odstraňovaní povrchových vrstiev, leštení alebo kryštalizácii.
Vlastnosti a výhody
Intuitívna a jednoduchá obsluhaKomfortná a jednoduchá obsluha. Veľmi dobrá rovnováha a pokojný chod. Pomáha predchádzať nesprávnej obsluhe.
Režime Reverse HandleZvyšuje tlak kief z 38 až na 55 kilogramov. Vysoká efektivita čistenia aj za sťažených podmienok. Jednoduchá práca aj v stiesnených priestoroch.
Zabudované nastaviteľné striekacie tryskyPre exaktný prietok vody a vysoký plošný výkon. Veľmi dobrý výsledok čistenia a krátke doby schnutia.
Rotačno-orbitálny pohyb
- Vynikajúci výsledok čistenia pri dobe čistenia kratšej až o 50 %.
- Vynikajúce výsledky čistenia na všetkých typoch podláh.
- Zníženie náklady na čistenie a školenia.
90° naklápacia hlava
- Umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu padu.
- Zvyšuje pohodlie, predchádza mokrým padom na podlahách.
Výkonný motor
- Veľmi pevné vyhotovenie s dlhou životnosťou.
- Sila pri rôznorodých možnostiach využitia.
- Nízke náklady na prevádzku a servis.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Napájanie zo siete
|Pracovná šírka kief (mm)
|430
|Pracovná výška (mm)
|100
|Nádrž na čistú vodu (l)
|12
|Otáčky kief (rpm)
|60
|Prítlačný tlak kief (kg)
|38 - 55
|Oscilácie (O/min)
|1500
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|59
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|54,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|430 x 520 x 1070
Balenie obsahuje
- Nádrž: 12 l
- Unášač
Výbava
- Napájanie zo siete
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí pre kancelárie, výrobné haly, maloobchod, hotely, závodné jedálne, nemocnice alebo školy
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C Spray náhradný diel
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