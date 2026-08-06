Priemyselný odprašovač ID 130/22

Mobilné odprašovacie zariadenie s pohonom na trojfázový prúd ID 130/22 na odsávanie veľkého množstva jemných pilín a zdraviu škodlivého prachu. Odolná konštrukcia s jednoduchým servisom.

Systém na odsávanie prachu ID 130/22 má výkonný a energeticky úsporný (IE3) radiálny kompresor s vysokými objemovými prietokmi, ktorý je tiež navrhnutý pre nepretržitú trojzmennú prevádzku. Trojfázová mobilná jednotka s menovitým príkonom 2,2 kW a filtračným systémom triedy prachu M je určená na vysávanie veľkého množstva jemných triesok a nebezpečného prachu (hraničná hodnota na pracovisku AGW > 0,1 mg/m³), (TLV > 0,1 mg/m³). Jej robustná a servisne nenáročná konštrukcia spĺňa kľúčové požiadavky pre náročné priemyselné aplikácie. Ručný striasací mechanizmus účinne čistí kompaktný filter s dlhou životnosťou, zatiaľ čo odkladací vozík umožňuje jednoduché a ergonomické vyprázdnenie 170-litrovej nádoby bez demontáže hlavy pohonu. Polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadicou na vyrovnávanie tlaku na stroji zaručuje bezprašné vyprázdňovanie a bezpečnú likvidáciu vysávaného odpadu. Ak sa stroj prevádzkuje s priemerom 120, je certifikovaný H3 pre drevný prach v súlade s certifikátom DGUV. Vďaka tomu sa zvyškový obsah prachu vo vratnom vzduchu udržiava na maximálnej hodnote 0,1 mg/m³, čo zaisťuje vysokú úroveň ochrany zdravia.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22: Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22: Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22: Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky
Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky
Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou pomocou polyetylénového vreca a integrovaného zatváracieho mechanizmu. Jednoduchá likvidácia prachu v PE vreci.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 370 / 1329
Vysávanie (mbar/kPa) 33 / 3,3
Objem nádoby (l) 170
menovitý príkon (kW) 2,2
Typ vysávania Elektricky
Filtračná plocha (m²) 9
Pripájací priemer ID 140
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 75
Prachová trieda hlavného filtra M
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 158
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 163
Rozmery (d x š x v) (mm) 1170 x 790 x 1580

Výbava

  • Filtre: Patrónový filter
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22

Video

Oblasti využitia
  • Na odsávanie veľkého množstva zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku > 0,1 mg/m³).
  • Na odsávanie veľkého množstva jemných pilín a prachu
Príslušenstvo