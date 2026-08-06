Priemyselný odprašovač ID 130/22
Mobilné odprašovacie zariadenie s pohonom na trojfázový prúd ID 130/22 na odsávanie veľkého množstva jemných pilín a zdraviu škodlivého prachu. Odolná konštrukcia s jednoduchým servisom.
Systém na odsávanie prachu ID 130/22 má výkonný a energeticky úsporný (IE3) radiálny kompresor s vysokými objemovými prietokmi, ktorý je tiež navrhnutý pre nepretržitú trojzmennú prevádzku. Trojfázová mobilná jednotka s menovitým príkonom 2,2 kW a filtračným systémom triedy prachu M je určená na vysávanie veľkého množstva jemných triesok a nebezpečného prachu (hraničná hodnota na pracovisku AGW > 0,1 mg/m³), (TLV > 0,1 mg/m³). Jej robustná a servisne nenáročná konštrukcia spĺňa kľúčové požiadavky pre náročné priemyselné aplikácie. Ručný striasací mechanizmus účinne čistí kompaktný filter s dlhou životnosťou, zatiaľ čo odkladací vozík umožňuje jednoduché a ergonomické vyprázdnenie 170-litrovej nádoby bez demontáže hlavy pohonu. Polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadicou na vyrovnávanie tlaku na stroji zaručuje bezprašné vyprázdňovanie a bezpečnú likvidáciu vysávaného odpadu. Ak sa stroj prevádzkuje s priemerom 120, je certifikovaný H3 pre drevný prach v súlade s certifikátom DGUV. Vďaka tomu sa zvyškový obsah prachu vo vratnom vzduchu udržiava na maximálnej hodnote 0,1 mg/m³, čo zaisťuje vysokú úroveň ochrany zdravia.
Vlastnosti a výhody
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práceFiltračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonuOdkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látkyVyprázdňovanie s nízkou prašnosťou pomocou polyetylénového vreca a integrovaného zatváracieho mechanizmu. Jednoduchá likvidácia prachu v PE vreci.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Vysávanie (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Objem nádoby (l)
|170
|menovitý príkon (kW)
|2,2
|Typ vysávania
|Elektricky
|Filtračná plocha (m²)
|9
|Pripájací priemer
|ID 140
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|75
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|158
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|163
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Výbava
- Filtre: Patrónový filter
Video
Oblasti využitia
- Na odsávanie veľkého množstva zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku > 0,1 mg/m³).
- Na odsávanie veľkého množstva jemných pilín a prachu