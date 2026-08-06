Priemyselný odprašovač ID 130/22 Afc

Kompaktný a mobilný odprašovač ID 130/22 Afc s motorizovaným oklepom filtra na odsávanie veľkého množstva jemných pilín a zdraviu škodlivého prachu. Pohon s krútiacim momentom.

Mobilný trojfázový priemyselný odprašovač ID 130/22 Afc s príkonom 2,2 kW a filtračným systémom triedy prachu M je určený na vysávanie veľkého množstva jemných triesok a nebezpečného prachu (hraničná hodnota na pracovisku > 0,1 mg/m³) (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Elektrický vystriasací mechanizmus účinne čistí kompaktný filter s dlhou životnosťou. Odprašovač má výkonný, energeticky úsporný (IE3) radiálny kompresor s vysokými objemovými prietokmi, ktorý je navrhnutý pre nepretržitú trojzmennú prevádzku. Okrem robustnej a ľahko servisovateľnej konštrukcie spĺňa kľúčové požiadavky pre náročné priemyselné aplikácie. Odkladací vozík umožňuje jednoduché a ergonomické vyprázdnenie 170-litrovej nádoby bez demontáže hlavy pohonu. Vďaka polyetylénovému vrecku s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadici na vyrovnávanie tlaku na stroji je možné odpad vyprázdňovať bezpečne a bez tvorby veľkého množstva prachu.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Afc: Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Afc: Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Afc: Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky
Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky
Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou pomocou polyetylénového vreca a integrovaného zatváracieho mechanizmu. Bezpečná likvidácia prachu v PE vreci.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 370 / 1329
Vysávanie (mbar/kPa) 33 / 3,3
Objem nádoby (l) 170
menovitý príkon (kW) 2,2
Typ vysávania Elektricky
Filtračná plocha (m²) 9
Pripájací priemer ID 140
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 75
Prachová trieda hlavného filtra M
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 174
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 174
Rozmery (d x š x v) (mm) 1170 x 780 x 1580
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Afc
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Afc

Video

Oblasti využitia
  • Na veľké množstvá jemných pilín a zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku ≥ 0,1 mg/m³).
Príslušenstvo