Priemyselný odprašovač ID 130/22 Afc
Kompaktný a mobilný odprašovač ID 130/22 Afc s motorizovaným oklepom filtra na odsávanie veľkého množstva jemných pilín a zdraviu škodlivého prachu. Pohon s krútiacim momentom.
Mobilný trojfázový priemyselný odprašovač ID 130/22 Afc s príkonom 2,2 kW a filtračným systémom triedy prachu M je určený na vysávanie veľkého množstva jemných triesok a nebezpečného prachu (hraničná hodnota na pracovisku > 0,1 mg/m³) (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Elektrický vystriasací mechanizmus účinne čistí kompaktný filter s dlhou životnosťou. Odprašovač má výkonný, energeticky úsporný (IE3) radiálny kompresor s vysokými objemovými prietokmi, ktorý je navrhnutý pre nepretržitú trojzmennú prevádzku. Okrem robustnej a ľahko servisovateľnej konštrukcie spĺňa kľúčové požiadavky pre náročné priemyselné aplikácie. Odkladací vozík umožňuje jednoduché a ergonomické vyprázdnenie 170-litrovej nádoby bez demontáže hlavy pohonu. Vďaka polyetylénovému vrecku s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadici na vyrovnávanie tlaku na stroji je možné odpad vyprázdňovať bezpečne a bez tvorby veľkého množstva prachu.
Vlastnosti a výhody
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práceFiltračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonuOdkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látkyVyprázdňovanie s nízkou prašnosťou pomocou polyetylénového vreca a integrovaného zatváracieho mechanizmu. Bezpečná likvidácia prachu v PE vreci.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Vysávanie (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Objem nádoby (l)
|170
|menovitý príkon (kW)
|2,2
|Typ vysávania
|Elektricky
|Filtračná plocha (m²)
|9
|Pripájací priemer
|ID 140
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|75
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|174
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|174
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Oblasti využitia
- Na veľké množstvá jemných pilín a zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku ≥ 0,1 mg/m³).