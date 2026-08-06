Priemyselný odprašovač ID 130/22 s ramenom
Mobilný, trojfázový systém odstraňovania prachu ID 130/22 s ramenom na vysávanie veľkého množstva jemných triesok a nebezpečného prachu (OEL > 0,1 mg/m³).Robustný dizajn nenáročný na servis.
Systém na odsávanie prachu ID 130/22 s ramenom má výkonný a energeticky úsporný radiálny kompresor (IE3) pre vysoké objemové prietoky a je tiež navrhnutý pre nepretržitú trojzmennú prevádzku. Trojfázová mobilná jednotka s menovitým príkonom 2,2 kW a filtračným systémom triedy prachu M je určená na vysávanie veľkého množstva jemných triesok a nebezpečného prachu (TLV > 0,1 mg/m³). Vďaka svojej robustnej a ľahko servisovateľnej konštrukcii spĺňa kľúčové požiadavky pre náročné priemyselné aplikácie. Odsávacie rameno je podopreté plynovými pružinami a má vonkajšie kĺby, ktoré predlžujú pracovný rádius na celkovú dĺžku 3 metre. Ručný striasací mechanizmus účinne čistí dlhotrvajúci kompaktný filter, zatiaľ čo odkladací vozík umožňuje jednoduché a ergonomické vyprázdňovanie 170-litrovej nádoby bez nutnosti demontáže hlavy pohonu. Polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadicou na vyrovnávanie tlaku na stroji zaručuje vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou a bezpečnú likvidáciu vysávaného odpadu.
Vlastnosti a výhody
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práceFiltračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonuOdkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látkyVyprázdňovanie s nízkou prašnosťou pomocou polyetylénového vreca a integrovaného zatváracieho mechanizmu. Jednoduchá likvidácia prachu v PE vreci.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Vysávanie (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Objem nádoby (l)
|170
|menovitý príkon (kW)
|2,2
|Typ vysávania
|Elektricky
|Filtračná plocha (m²)
|9
|Pripájací priemer
|ID 140
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|75
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|182
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|182,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Oblasti využitia
- Na odsávanie veľkého množstva zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku > 0,1 mg/m³).
- Na odsávanie veľkého množstva jemných pilín a prachu