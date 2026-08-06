Priemyselný odprašovač ID 130/22 s ramenom

Mobilný, trojfázový systém odstraňovania prachu ID 130/22 s ramenom na vysávanie veľkého množstva jemných triesok a nebezpečného prachu (OEL > 0,1 mg/m³).Robustný dizajn nenáročný na servis.

Systém na odsávanie prachu ID 130/22 s ramenom má výkonný a energeticky úsporný radiálny kompresor (IE3) pre vysoké objemové prietoky a je tiež navrhnutý pre nepretržitú trojzmennú prevádzku. Trojfázová mobilná jednotka s menovitým príkonom 2,2 kW a filtračným systémom triedy prachu M je určená na vysávanie veľkého množstva jemných triesok a nebezpečného prachu (TLV > 0,1 mg/m³). Vďaka svojej robustnej a ľahko servisovateľnej konštrukcii spĺňa kľúčové požiadavky pre náročné priemyselné aplikácie. Odsávacie rameno je podopreté plynovými pružinami a má vonkajšie kĺby, ktoré predlžujú pracovný rádius na celkovú dĺžku 3 metre. Ručný striasací mechanizmus účinne čistí dlhotrvajúci kompaktný filter, zatiaľ čo odkladací vozík umožňuje jednoduché a ergonomické vyprázdňovanie 170-litrovej nádoby bez nutnosti demontáže hlavy pohonu. Polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadicou na vyrovnávanie tlaku na stroji zaručuje vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou a bezpečnú likvidáciu vysávaného odpadu.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 s ramenom: Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 s ramenom: Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 s ramenom: Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky
Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky
Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou pomocou polyetylénového vreca a integrovaného zatváracieho mechanizmu. Jednoduchá likvidácia prachu v PE vreci.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 370 / 1329
Vysávanie (mbar/kPa) 33 / 3,3
Objem nádoby (l) 170
menovitý príkon (kW) 2,2
Typ vysávania Elektricky
Filtračná plocha (m²) 9
Pripájací priemer ID 140
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 75
Prachová trieda hlavného filtra M
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 182
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 182,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 1170 x 780 x 1580
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 s ramenom
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 s ramenom

Video

Oblasti využitia
  • Na odsávanie veľkého množstva zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku > 0,1 mg/m³).
  • Na odsávanie veľkého množstva jemných pilín a prachu
Príslušenstvo