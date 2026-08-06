Priemyselný odprašovač ID 265/55 Afc
ID 265/55 Afc je mobilný, trojfázový systém odstraňovania prachu určený na vysávanie prachu, jemných triesok a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustný dizajn, pevná konštrukcia.
Priemyselný odprašovač s nízkou hlučnosťou na odstraňovanie prachu ID 265/55 Afc je určený na vysávanie veľkého množstva prachu, jemných triesok a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Trojfázový stroj s menovitým príkonom 5,5 kW a filtračným systémom triedy prachu M má výkonný, energeticky efektívny (IE3) radiálny kompresor pre veľké objemové prietoky, ako aj motor s nízkym opotrebením a nenáročnou údržbou. Spĺňa základné požiadavky pre náročné priemyselné aplikácie vďaka svojej robustnej konštrukcii s jednoduchému servisu a vhodnosti pre nepretržitú trojzmennú prevádzku. Elektrický vibračný motor zaisťuje efektívne čistenie odolného a umývateľného vreckového filtra. 50-litrový kontajner má priezor na kontrolu stavu naplnenia a vyprázdňuje sa pomocou ergonomického odstavovacieho vozíka bez toho, aby ste museli demontovať hlavu pohonu. Polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom zaisťuje bezprašný proces a bezpečnú likvidáciu nasávaného odpadu. Na požiadanie môže byť rozsah použitia stroja rozšírený o triedu prachu H a zónu 22, ako aj o vysávanie viacerých miest súčasne.
Vlastnosti a výhody
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práceFiltračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonuOdkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Umývateľný vreckový filter s dlhou životnosťou a elektrický oklep filtraVysávanie bez prerušovania pri vysokom sacom výkone bez poklesu účinnosti filtra. Zvarené švy zaručujú dlhú životnosť vreckového filtra. Efektívny a komfortný oklep filtra ako aj konštantne vysoký sací výkon.
Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky
- Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou pomocou polyetylénového vreca a integrovaného zatváracieho mechanizmu.
- Jednoduchá likvidácia prachu v PE vreci.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|738 / 2655
|Vysávanie (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Objem nádoby (l)
|50
|Materiál nádoby
|Kov
|menovitý príkon (kW)
|5,5
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 175
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|68
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|370
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|469
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1086 x 1363 x 2667
Výbava
- Filtre: Vreckový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video
Oblasti využitia
- Na odsávanie veľkého množstva zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku ≥ 0,1 mg/m³).
- Na odsávanie veľkého množstva jemných pilín a prachu