Priemyselný odprašovač ID 265/55 Afc

ID 265/55 Afc je mobilný, trojfázový systém odstraňovania prachu určený na vysávanie prachu, jemných triesok a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustný dizajn, pevná konštrukcia.

Priemyselný odprašovač s nízkou hlučnosťou na odstraňovanie prachu ID 265/55 Afc je určený na vysávanie veľkého množstva prachu, jemných triesok a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Trojfázový stroj s menovitým príkonom 5,5 kW a filtračným systémom triedy prachu M má výkonný, energeticky efektívny (IE3) radiálny kompresor pre veľké objemové prietoky, ako aj motor s nízkym opotrebením a nenáročnou údržbou. Spĺňa základné požiadavky pre náročné priemyselné aplikácie vďaka svojej robustnej konštrukcii s jednoduchému servisu a vhodnosti pre nepretržitú trojzmennú prevádzku. Elektrický vibračný motor zaisťuje efektívne čistenie odolného a umývateľného vreckového filtra. 50-litrový kontajner má priezor na kontrolu stavu naplnenia a vyprázdňuje sa pomocou ergonomického odstavovacieho vozíka bez toho, aby ste museli demontovať hlavu pohonu. Polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom zaisťuje bezprašný proces a bezpečnú likvidáciu nasávaného odpadu. Na požiadanie môže byť rozsah použitia stroja rozšírený o triedu prachu H a zónu 22, ako aj o vysávanie viacerých miest súčasne.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 265/55 Afc: Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 265/55 Afc: Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 265/55 Afc: Umývateľný vreckový filter s dlhou životnosťou a elektrický oklep filtra
Umývateľný vreckový filter s dlhou životnosťou a elektrický oklep filtra
Vysávanie bez prerušovania pri vysokom sacom výkone bez poklesu účinnosti filtra. Zvarené švy zaručujú dlhú životnosť vreckového filtra. Efektívny a komfortný oklep filtra ako aj konštantne vysoký sací výkon.
Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky
  • Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou pomocou polyetylénového vreca a integrovaného zatváracieho mechanizmu.
  • Jednoduchá likvidácia prachu v PE vreci.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 738 / 2655
Vysávanie (mbar/kPa) 47 / 4,7
Objem nádoby (l) 50
Materiál nádoby Kov
menovitý príkon (kW) 5,5
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 175
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 68
Prachová trieda hlavného filtra M
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 370
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 469
Rozmery (d x š x v) (mm) 1086 x 1363 x 2667

Výbava

  • Filtre: Vreckový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 265/55 Afc
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 265/55 Afc

Video

Oblasti využitia
  • Na odsávanie veľkého množstva zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku ≥ 0,1 mg/m³).
  • Na odsávanie veľkého množstva jemných pilín a prachu
Príslušenstvo