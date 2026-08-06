Priemyselný odprašovač ID 30/30 Afc

Odprašovač ID 30/30 Afc je mobilný stroj určený na bezpečné odlučovanie nepoddajného prachu a pilín na obrábacích strojoch. Umožňuje to vysokotlakový kompresor.

ID 30/30 Afc: mobilný odprašovač pre priemyselné obrábacie stroje. S vysokotlakovým kompresorom, ktorý spoľahlivo odlúči každý priľnutý problémový prach a piliny. O dlhú životnosť sa stará riadiaca skriňa s automatickým čistením filtrax. Samostatne je možné dokúpiť diferenčný tlakový spínač na kontrolu filtra, ako aj ultrazvukový dištančný senzor na kontrolu stavu naplnenia. Stroj sa predáva v rôznych výkonových a filtračných triedach (po filtračnú triedu „H“ na odlučovanie rakovinotvorného prachu).

Vlastnosti a výhody
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
  • Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky
  • Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou vďaka zatváraciemu mechanizmu a hadici na vyrovnávanie tlaku.
  • Jednoduchá a bezpečná likvidácia prachu vďaka PE vrecu.
Pohodlný oklep filtra pomocou elektrického otriasacieho motora
  • Efektívny a komfortný oklep filtra pre konštantne vysoký sací výkon.
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
  • Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Vysávanie (mbar/kPa) 260 / 26
Objem nádoby (l) 50
menovitý príkon (kW) 3
Typ vysávania Elektricky
Filtračná plocha (m²) 3,2
Pripájací priemer ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 62
Prachová trieda hlavného filtra M
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 170
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 170,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 915 x 777 x 1938
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 30/30 Afc
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 30/30 Afc

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