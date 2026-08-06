Priemyselný odprašovač ID 30/30 Afc
Odprašovač ID 30/30 Afc je mobilný stroj určený na bezpečné odlučovanie nepoddajného prachu a pilín na obrábacích strojoch. Umožňuje to vysokotlakový kompresor.
ID 30/30 Afc: mobilný odprašovač pre priemyselné obrábacie stroje. S vysokotlakovým kompresorom, ktorý spoľahlivo odlúči každý priľnutý problémový prach a piliny. O dlhú životnosť sa stará riadiaca skriňa s automatickým čistením filtrax. Samostatne je možné dokúpiť diferenčný tlakový spínač na kontrolu filtra, ako aj ultrazvukový dištančný senzor na kontrolu stavu naplnenia. Stroj sa predáva v rôznych výkonových a filtračných triedach (po filtračnú triedu „H“ na odlučovanie rakovinotvorného prachu).
Vlastnosti a výhody
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
- Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky
- Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou vďaka zatváraciemu mechanizmu a hadici na vyrovnávanie tlaku.
- Jednoduchá a bezpečná likvidácia prachu vďaka PE vrecu.
Pohodlný oklep filtra pomocou elektrického otriasacieho motora
- Efektívny a komfortný oklep filtra pre konštantne vysoký sací výkon.
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
- Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Vysávanie (mbar/kPa)
|260 / 26
|Objem nádoby (l)
|50
|menovitý príkon (kW)
|3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Filtračná plocha (m²)
|3,2
|Pripájací priemer
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|62
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|170
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|170,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|915 x 777 x 1938
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