Priemyselný odprašovač ID 350/110 Afc
Strednotlakové odprašovacie zariadenie ID 350/110 Afc slúži na bezpečné a čisté odsávanie veľkého množstva prachu a jemných pilín. Spoľahlivé riešenie pre profesionálne používanie.
Odsávanie veľkého množstva prachu a jemných pilín v priemyselnom meradle je hlavnou oblasťou využitia strednotlakového odprašovacieho zariadenia ID 350/110 Afc. Okrem toho disponuje vreckovým filtrom prachovej triedy M podľa DIN EN 60335-2-69, ako aj pojazdnou zbernou nádobou s objemom 100l (DN 250) s priezorom a integrovaným kruhovým vrecom s pridržiavačom a hadicou na vyrovnávanie tlaku (DN 25) s rýchlospojkou. Na minimalizáciu pracovného hluku je pohon kompletne zvukovo izolovaný a vybavený izolovaným vypúšťacím kanálom. Do štandardnej výbavy patrí aj riadiaca skriňa podľa triedy ochrany IP 54 (podľa nemeckých predpisov VDE 0113).
Vlastnosti a výhody
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práceFiltračná technika prachovej triedy M na bezpečné odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonuVyprázdňovanie s nízkou prašnosťou pomocou polyetylénového vreca a integrovaného zatváracieho mechanizmu. Jednoduchá likvidácia prachu v PE vreci.
Umývateľný vreckový filter s dlhou životnosťou a elektrický oklep filtraVysávanie bez prerušovania pri vysokom sacom výkone bez poklesu účinnosti filtra. Zvarené švy zaručujú dlhú životnosť vreckového filtra. Efektívny a komfortný oklep filtra ako aj konštantne vysoký sací výkon.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|972 / 3500
|Vysávanie (mbar/kPa)
|71 / 7,1
|Objem nádoby (l)
|100
|menovitý príkon (kW)
|11
|Typ vysávania
|Elektricky
|Filtračná plocha (m²)
|24
|Pripájací priemer
|ID 250
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|75
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|754
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|797
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1460 x 1389 x 3093
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Oblasti využitia
- Na odsávanie veľkého množstva zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku ≥ 0,1 mg/m³).
- Na odsávanie veľkého množstva jemných pilín a jemného alebo zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku AGW ≥ 0,1 mg/m³).