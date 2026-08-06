Priemyselný odprašovač ID 350/110 Afc

Strednotlakové odprašovacie zariadenie ID 350/110 Afc slúži na bezpečné a čisté odsávanie veľkého množstva prachu a jemných pilín. Spoľahlivé riešenie pre profesionálne používanie.

Odsávanie veľkého množstva prachu a jemných pilín v priemyselnom meradle je hlavnou oblasťou využitia strednotlakového odprašovacieho zariadenia ID 350/110 Afc. Okrem toho disponuje vreckovým filtrom prachovej triedy M podľa DIN EN 60335-2-69, ako aj pojazdnou zbernou nádobou s objemom 100l (DN 250) s priezorom a integrovaným kruhovým vrecom s pridržiavačom a hadicou na vyrovnávanie tlaku (DN 25) s rýchlospojkou. Na minimalizáciu pracovného hluku je pohon kompletne zvukovo izolovaný a vybavený izolovaným vypúšťacím kanálom. Do štandardnej výbavy patrí aj riadiaca skriňa podľa triedy ochrany IP 54 (podľa nemeckých predpisov VDE 0113).

Vlastnosti a výhody
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 350/110 Afc: Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
Filtračná technika prachovej triedy M na bezpečné odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 350/110 Afc: Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou pomocou polyetylénového vreca a integrovaného zatváracieho mechanizmu. Jednoduchá likvidácia prachu v PE vreci.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 350/110 Afc: Umývateľný vreckový filter s dlhou životnosťou a elektrický oklep filtra
Umývateľný vreckový filter s dlhou životnosťou a elektrický oklep filtra
Vysávanie bez prerušovania pri vysokom sacom výkone bez poklesu účinnosti filtra. Zvarené švy zaručujú dlhú životnosť vreckového filtra. Efektívny a komfortný oklep filtra ako aj konštantne vysoký sací výkon.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 972 / 3500
Vysávanie (mbar/kPa) 71 / 7,1
Objem nádoby (l) 100
menovitý príkon (kW) 11
Typ vysávania Elektricky
Filtračná plocha (m²) 24
Pripájací priemer ID 250
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 75
Prachová trieda hlavného filtra M
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 754
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 797
Rozmery (d x š x v) (mm) 1460 x 1389 x 3093
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 350/110 Afc
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 350/110 Afc

Video

Oblasti využitia
  • Na odsávanie veľkého množstva zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku ≥ 0,1 mg/m³).
  • Na odsávanie veľkého množstva jemných pilín a jemného alebo zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku AGW ≥ 0,1 mg/m³).
Príslušenstvo